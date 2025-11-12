Clearlake Capital, Pathway Capital Management'ı 1 milyar dolara satın alıyor

Santa Monica merkezli Clearlake Capital, yaptığı açıklamada Pathway Capital’i satın alarak ikinci el fonlar ve altyapı yatırımları gibi yeni alanlara gireceğini duyurdu. Şirketin kurucu ortağı José E. Feliciano, bu stratejinin büyük egemen varlık fonlarıyla iş birliği yapma ve büyüyen özel servet pazarına erişim sağlama amacı taşıdığını söyledi.

Pathway, 1991’de kurulmuş olup kurumlar ve zengin bireyler için özel sermaye, kredi ve altyapı yatırımı danışmanlığı yapıyor. Şirket ayrıca özel sermaye hisselerini ikincil piyasalardan satın alma ve diğer fon yöneticileriyle ortak yatırım yapma stratejilerine sahip.

Sektörde ölçek büyütme dönemi

Kurumsal yatırımcıların özel sermayeye ayırdığı payın azaldığı bu dönemde, Clearlake büyümeyi seçti. Satın alma sonrasında şirket, dünyanın en büyük özel sermaye firmalarından biri olacak.

Clearlake daha önce MV Credit Partners ve WhiteStar Asset Management gibi şirketleri de bünyesine katmıştı. 2021’den bu yana yatırımcılarına 20 milyar dolar iade eden şirket, teknoloji, sanayi ve tüketici sektörlerinde yatırımlarını sürdürüyor.