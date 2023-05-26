Cleveland Fed Başkanı Mester: Haziran toplantısında her ihtimal masada

Bloomberg HT'de yer alan habere göre Mester CNBC’ye verdiği mülakatta Haziran ayındaki toplantıda her seçeneğin masada olduğunu söyledi.

Enflasyonun hala çok yüksek olduğunu ve bunun endişe verici olduğunu belirten Mester “İnatçı enflasyon ve güçlü tüketici harcamaları Fed’in fiyatları kontrol altına almak için daha fazla faiz artışı yapması gerektiğine işaret ediyor. Bugün açıklanan enflasyon verisi daha fazla yapacak işimiz olduğunu gösteriyor ” değerlendirmesini yaptı. Mester’in bu sene FOMC’de oy hakkı bulunmuyor.

ABD’de PCE enflasyon verisi, enflasyonun yüzde 5’e yakın kalarak Fed’in yüzde 2 hedefinin oldukça üzerinde seyrettiğini göstermişti.

Fed yetkilileri arasında faiz artışlarının devam edip etmemesi konusunda farklı görüşler mevcut. Bazı yetkililer 13-14 Haziran’daki toplantıda artışlara ara vermekten yana olduğunu açıklamıştı.