Cleveland Fed'den sert faiz mesajı: Tek artış yetmez

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Fed'in temmuz toplantısında faiz artışı isteyen üç isimden biri olan Beth Hammack, enflasyonun kendi kendine hedefe dönmesini beklemediğini söyledi. Hammack, mevcut faiz seviyelerinin ekonomide anlamlı bir kısıtlama yaratmadığı görüşünde.

Tek 25 baz puan ekonomiyi fazla sıkmaz

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, yüksek seyreden enflasyonun kontrol altına alınabilmesi için Fed faiz artışı sürecinin tek bir hamleyle sınırlı kalmayabileceğine işaret etti.

Hammack, 25 baz puanlık tek bir artışın ekonomi üzerinde çok büyük bir etki yaratmayacağını belirterek muhtemelen birden fazla faiz hareketine ihtiyaç duyulacağını söyledi. Ancak kaç artış gerektiği konusunda şimdiden bir sayı vermek istemediğini vurguladı.

Fed, temmuz toplantısında politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutmuştu. Hammack ise karara karşı çıkarak faizin 25 baz puan artırılması yönünde oy kullanmıştı.

Hammack'a göre mevcut faiz seviyesi ekonomiyi belirgin biçimde kısıtlamıyor. İş dünyasıyla yaptığı görüşmelerde şirketlerin mevcut faizler nedeniyle büyüme yatırımlarını frenlediğine yönelik güçlü bir sinyal almadığını belirten Hammack, bu nedenle sıkılaştırmaya başlamak için uygun zamanın geldiğini savundu.

Enflasyonda beklemek maliyeti artırabilir

Hammack'ın temel kaygısını enflasyon oluşturuyor. Fed'in tercih ettiği göstergelerden çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi haziran ayında yıllık yüzde 3,3 seviyesinde bulunuyor.

Fed'in uzun vadeli enflasyon hedefi ise yüzde 2

Hammack, Fed faiz artışı konusunda uzun süre beklenmesinin enflasyon hedefinden daha uzun süre uzak kalınmasına ve fiyat artışlarını yeniden kontrol altına almanın daha zor hale gelmesine yol açabileceğini düşünüyor.

Para politikasını bir otomobilin durmasına benzeten Hammack, dur işaretine yaklaşırken frene erken ve kademeli biçimde basmanın, son anda sert fren yapmaktan daha sağlıklı olduğunu ifade etti.

Bu yaklaşım, Cleveland Fed Başkanı'nın faizleri bir anda sert biçimde yükseltmekten çok, gerekli görülmesi halinde birkaç adım halinde sıkılaştırılmasını savunduğunu gösteriyor.

Zayıf istihdam verisi fikrini değiştirmedi

Fed faiz artışı beklentilerinin karşısındaki en güçlü argümanlardan biri ABD iş gücü piyasasında son dönemde görülen yavaşlama.

Temmuz istihdam raporunda tarım dışı istihdam 23 bin kişi azalırken işsizlik oranı yüzde 4,1 seviyesinde gerçekleşti.

Ancak bu tablo Hammack'ın enflasyon konusundaki önceliğini değiştirmiş değil. Cleveland Fed Başkanı, son 12 aylık dönemde istihdamdaki aylık ortalama artışa ve işsizlik oranına bakıldığında iş gücü piyasasında henüz ciddi bir sorun görmediğini belirtti.

Hammack, yüzde 4,1'lik işsizlik oranının kendi tam istihdam tahminine yakın olduğunu düşünüyor.

Piyasaların kısa vadeli odağında ise çarşamba günü açıklanacak Temmuz ayı tüketici enflasyonu bulunuyor. Haziranda yüzde 2,6 olan yıllık çekirdek TÜFE'nin temmuzda yüzde 2,5'e gerilemesi bekleniyor.

Beklentinin gerçekleşmesi, çekirdek enflasyonda üst üste ikinci aylık yavaşlamaya işaret edecek. Hammack ise buna rağmen enflasyonun herhangi bir politika değişikliği olmadan kendiliğinden yüzde 2 hedefine döneceğine ikna olmuş değil.

"Piyasalar Fed'in yerine geçemez"

Hammack'ın verdiği bir diğer önemli mesaj ise tahvil piyasasına yönelik oldu.

Fed Başkanı Kevin Warsh, temmuz toplantısının ardından tahvil getirilerindeki yükselişe dikkat çekmiş ve finansal koşullardaki bu hareketin para politikası açısından önemine işaret etmişti.

Hammack ise piyasalardaki sıkılaşmanın Fed'in kendi politika kararlarının yerine geçemeyeceğini savundu.

Piyasaların merkez bankasının politikalarını tamamlayabileceğini, ancak gerektiğinde Fed'in açıklamalarını somut adımlarla desteklemesi gerektiğini belirten Hammack, para politikasının sorumluluğunun finansal piyasalara bırakılamayacağını söyledi.

Bu mesaj, önümüzdeki Fed toplantıları açısından tartışmanın yalnızca faiz artışı yapılıp yapılmayacağı konusunda değil, sıkılaşma sürecinin kaç adım sürebileceği konusunda da yoğunlaşabileceğine işaret ediyor.