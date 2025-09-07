Çoban krizi büyüyor: Bir aylık ücret 130 bin TL'ye çıktı

Hayvancılık sektöründe çalışacak nitelikli iş gücünün azalması ve şehirleşmenin artmasıyla birlikte çobanlık yapanların sayısı giderek azalırken, durum üreticinin de belini büküyor. Sektörde büyük bir krizin alarm zilleri çalarken çobanlar ise adeta altın değerinde.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde yaşayan ve uzun yıllardır küçükbaş hayvancılıkla geçimini sağlayan üreticiler de artan maliyetler ve çoban ücretlerindeki artış nedeniyle zor günler geçiriyor.

130 bin TL'ye çoban bulamıyorlar

Geçen yıl 70 bin TL olan çoban fiyatlarının bu yıl 130 bin TL'ye çıktığını dile getiren üretici Mürsel Bulut, dört çoban için ayda yaklaşık 550 bin TL harcadığını, tüm masraflarını karşılamalarına rağmen çoban bulmakta zorlandıklarını aktardı.

Dört çobanın maliyeti aylık 550 bin TL

4 çoban için aylık yaklaşık 550 bin TL ödediklerini dile getiren Bulut, kazancının oldukça büyük bir kısmını bu şekilde kaybettiğini ve herhangi bir önlem alınmazsa hayvancılığın bitme aşamasına geleceğini belirtti.

"Fiyatlar küçükbaş hayvancılığı bitirecek"

Bulut, "Geçen sene çoban fiyatı 70 bin TL iken bu yıl 130 bin TL'ye çıktı. Çoban bulamıyoruz. Çobanı resmen paranın gücüyle alıyoruz. 4 çobanım vardı, ayda 550 bin TL'ye yakın para ödüyordum. Tütününden kıyafetine kadar her şeyi biz karşılıyoruz. Bu çoban fiyatları böyle devam ederse küçükbaş hayvancılık bitmek üzere demektir. Bu gidişat hiç iyi değil. Yetkililerin çoban fiyatlarına el atması gerekiyor. Yoksa küçükbaş hayvancılık bitecek" şeklinde konuştu.