Coca-Cola dev tesisi kapatıyor

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Dünyanın en büyük içecek şirketlerinden Coca-Cola, ABD'nin Massachusetts eyaletinde bulunan Northampton şişeleme tesisini kapatma kararı aldı. Şirketin uzun süredir planladığı kapanış kapsamında tesiste çalışan 175 kişinin işine son verilecek.

Massachusetts eyaletinin toplu işten çıkarma bildirim sistemi (WARN) kayıtlarına göre Coca-Cola, 15 Haziran'da resmi bildirimde bulundu. İşten çıkarmaların 15 Ağustos ve 30 Kasım 2026 tarihlerinde iki aşamada gerçekleştirileceği belirtildi.

Northampton tesisinde Coca-Cola'nın gazsız içecekleri arasında yer alan Minute Maid ve Powerade gibi ürünlerin şişelemesi yapılıyordu.

Kapanış kararı yıllar önce alınmıştı

Şirket, Northampton tesisinin kapatılacağını ilk kez 2021 yılında duyurmuş ve kapanışın 2023'te gerçekleşeceğini açıklamıştı. Ancak süreç daha sonra ertelendi.

Coca-Cola, tesis kapanışlarının değişen tüketici taleplerine uyum sağlamak ve üretim ağını yeniden yapılandırmak amacıyla yürüttüğü "varlık optimizasyonu" stratejisinin bir parçası olduğunu ifade etti.

Şirket ayrıca etkilenen çalışanların yeni iş imkanlarına yönlendirilmesi için eyalet yetkilileriyle iş birliği yaptığını açıkladı.

Yeniden yapılanma tek tesisle sınırlı değil

Northampton'daki kapanış, Coca-Cola'nın yeniden yapılanma sürecinin tek adımı değil.

Şirketin Kaliforniya eyaletindeki American Canyon şişeleme tesisi için de benzer bir kapanış planı bulunuyor. Bunun yanında Kaliforniya'nın Ventura kentindeki Reyes Coca-Cola Bottling tesisinin kapatılmasıyla 85 çalışan işini kaybedecek.

Michigan eyaletinin Lansing kentindeki Great Lakes Coca-Cola Distribution tesisinde ise 161 çalışan etkilendi. Bunların 62'sinin iş akdi sona ererken, 99 çalışan farklı görevlere yönlendirildi.

Bölge ekonomisi de etkilenecek

Northampton tesisi yalnızca istihdam açısından değil, bölge ekonomisi açısından da önemli bir konumdaydı.

Tesis, kentin en büyük su kullanıcılarından biri olarak biliniyordu. Yerel kaynaklara göre fabrikanın kapanmasının belediyenin su altyapısı ve hizmet maliyetleri üzerinde de etkili olabileceği değerlendiriliyor.

Satışlar artarken üretim ağı değişiyor

Tesis kapanışı, şirketin mali performansındaki zayıflamadan kaynaklanmıyor.

Coca-Cola'nın 2026 yılı ilk çeyrek sonuçlarına göre şirketin net geliri yüzde 12 artışla 12,5 milyar dolara yükseldi. Organik gelir yüzde 10 artarken, küresel satış hacmi de yüzde 3 büyüdü.

Şirket yönetimi, tüketici talebinin güçlü seyrini koruduğunu belirtirken, buna rağmen üretim ve şişeleme ağını daha verimli hale getirmek amacıyla yeniden yapılandırma çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı. Bu kapsamda Northampton tesisinin kapatılması da operasyonların sadeleştirilmesi ve maliyetlerin optimize edilmesine yönelik stratejinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.