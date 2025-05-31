Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından 3 Haziran itibari ile Coca Cola ürünü olan Cappy, Fuse Tea ve Burn çeşitlerine zam geleceğini duyurdu. Gelecek zam ile birlikte en küçük boyut olan 200 ML Cappy Tetra çeşitlerinin fiyatı 14 TL iken, 1 LT Cappy Tetra tüm tatların fiyatı ise 60 TL olarak açıklandı.

Coca cola ürünleri cappy fuse,tea ve burn çeşitlerine #zamgeldi pic.twitter.com/a9qj2UcBmu — EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) May 31, 2025