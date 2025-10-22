Coca Cola zam mı geldi, yüzde kaç zam geldi? Yeni Coca Cola fiyatları...

Coca Cola ürünü bazı enerji içeceklerine zam! Yeni fiyat listesi açıklandı
Coca Cola ürünü bazı enerji içeceklerine yeni zam yolda. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Burn, Pradator ve Monster markalı ürünlerin fiyatlarının 28 Ekim 2025 itibarıyla artacağını açıkladı.
Paylaşılan tavsiye raf fiyat listesine göre, 28 Ekim 2025 itibarıyla geçerli olacak yeni fiyatlar şöyle:
• 250 ml Burn: 60 TL
• 500 ml Burn: 90 TL
• 250 ml Pradator: 35 TL
• 1 lt Pradator: 60 TL
• 500 ml Monster: 70 TL
