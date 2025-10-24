Coca-Cola'dan dev satış

Coca-Cola, Afrika’daki şişeleme şirketi Coca-Cola Beverages Africa’daki (CCBA) yaklaşık yüzde 42'lik hissesini satma kararı aldı. Bu satışa bağlı olarak şirket, 2025’in son çeyreğinde 1 milyar dolarlık bir değer kaybı (impairment charge) kaydedecek.

2.6 milyar dolarlık satın alma

İsviçre merkezli Coca-Cola HBC, CCBA’nın yüzde 75 hissesini 2.6 milyar dolar karşılığında satın almayı kabul etti. Bu hisse, Coca-Cola’nın ABD merkezli yüzde 42’lik payını ve Gutsche Family Investments’ın tamamını kapsıyor. Satış işlemi, CCBA’nın toplam değerini 3.4 milyar dolar olarak belirliyor.

Satın alma, Coca-Cola HBC’yi Coca-Cola FEMSA’dan sonra hacim bazında en büyük ikinci şişeleyici konumuna taşıyacak. Anlaşmanın 2026 sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Bu adım, HBC’nin 14 Afrika ülkesindeki büyüyen genç tüketici talebinden faydalanmasını hedefliyor.

Coca-Cola HBC, Johannesburg Borsası’nda ikincil listeleme planlıyor. Ayrıca, kalan %25 Coca-Cola hissesini altı yıl içinde satın alma opsiyonuna da sahip.