Çocuk gibi büyütüyor, altın gibi satıyor! Artık ziynet eşyası kadar değerli

Kars'ın Akyaka ilçesinde köy evlerinde kuluçkadan çıkan ve bir süre evlerde bakıldıktan sonra dışarı çıkarılan kaz yavruları, gram altınla eşdeğer tutuluyor.

Akyaka, Arpaçay ve Susuz ilçelerinde yetiştirilen kaz yavruları meralarda gezinirken, köylü kadınların gözü gibi baktığı yavrular büyüdüklerinde aile bütçesine de önemli katkı sağlıyor. Köylü kadınlar evlerinin bahçelerinde ve meralarda otlamaya çıkardıkları kaz yavrularını çocukları gibi koruyup, büyütüyor.

Akyaka'da kendi imkanlarıyla kaz yetiştiriciliği yapan Necmiye Biçer, "Benim kazlarım altındır. Kendimle yatırıyorum, kendimle kalkıyorlar, çocuk gibi bakıyorum, çocuk gibi besliyorum" dedi.

Fiyatı altını geçiyor: Ziynet eşyası kadar değerli!

Yöresel işletmeler ve lokantalarda kente gelen yerli ve yabancı misafirlere sunulan kazın porsiyonu 750 TL. Bu fiyat bazı işletmelerde bin liraya kadar çıkıyor. Yaklaşık 6 porsiyon çıkan bir kazın bedeli ise 4 bin lira olan gram altını geçerek 4 bin 500 liraya dayanıyor. Bu da bir kazın, artık ziynet eşyası kadar değerli olduğunu ortaya çıkarıyor.

Yoğun talep fiyatları artırıyor

Fiyatlar artsa da Kars halkı da kazdan vazgeçmiyor. Özellikle geleneksel tandırda pişirilen kaz, bulgur pilavı ve ayran aşı çorbasıyla birlikte hala sofralarının baş tacı. Yerli ve yabancı ziyaretçiler, sırf bu eşsiz lezzeti tatmak için Kars'a akın ediyor. Yoğun talep ise fiyatların artmasına neden oluyor.