Çocuklara emeklilik hesabı: Devletten 10 Euro, emeklilikte 53 bin Euro!

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Almanya, emeklilik dönemine yönelik tasarrufları çocukluk çağında başlatacak yeni bir uygulamaya hazırlanıyor. Federal Meclisin 16 Ekim 2026'da kabul ettiği Frühstartrente (Erken Başlangıç Emekliliği) sistemi, çocuklar adına açılacak yatırım hesaplarına devlet katkısı yapılmasını öngörüyor. Birikimlerin sermaye piyasalarında değerlendirilmesiyle yıllar içinde büyümesi hedeflenirken ailelere de hesaplara ek ödeme yapma imkânı tanınıyor.

BILD'in haberine göre Federal Meclis, çocukların özel emeklilik birikimlerine devlet katkısı sağlayacak düzenlemeyi kabul etti.

Yeni sistem kapsamında, 2020 ve sonrasında doğan, Almanya'da kayıtlı çocuklara 6 yaşından 18 yaşına kadar aylık 10 Euro devlet desteği sağlanacak.

Destek doğrudan harcanabilecek bir ödeme olmayacak. Para, çocuk adına oluşturulan ve sermaye piyasalarında değerlendirilen emeklilik yatırım hesabına aktarılacak.

Uygulamanın 1 Ocak 2027'de başlaması, 2020 doğumlu çocukların 2026 yılına ilişkin desteklerinin ise geriye dönük olarak ödenmesi öngörülüyor.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için Federal Konsey'in (Bundesrat) de onayı gerekiyor.

Devletin yatırdığı 1440 Euro nasıl 53 bin Euro olacak?

Yeni emeklilik sisteminin en dikkat çekici yönü, küçük tutarlı aylık ödemelerin uzun vadede oluşturabileceği birikim.

Alman hükümetinin hesaplamasına göre devlet, bir çocuk adına 12 yıl boyunca toplam 1440 Euro yatıracak.

Yatırımların yıllık ortalama nominal yüzde 7 getiri sağlaması varsayımıyla bu tutarın çocuk 18 yaşına geldiğinde yaklaşık 2.200 Euro'ya ulaşabileceği öngörülüyor.

Birikim, yeni ödeme yapılmadan değerlendirilmeye devam edilirse emeklilik döneminde yaklaşık 53 bin Euro'ya yükselebilecek.

Ancak 53 bin Euro garanti edilmiş bir emeklilik ödemesi değil. Hesaplama, yatırım getirilerinin uzun vadede belirli bir ortalamayı yakalaması varsayımına dayanıyor. Enflasyonun ve ileride uygulanacak vergilerin etkisi de bu tutardan düşülmüş değil.

Aileler isterse çocuklarının hesabına ek para yatırabilecek

Sistem yalnızca devletin aylık 10 Euro'luk katkısıyla sınırlı olmayacak.

BILD'in haberinde, ailelerin her ay 10, 20 veya 50 Euro eklemesi durumunda birikimin ne kadar büyüyebileceği de gündeme getiriliyor.

Düzenlemeye göre ebeveynler, çocukları adına açılan emeklilik hesaplarına gönüllü olarak ek katkı sağlayabilecek. Özel katkılar yıllık 6840 Euro'ya kadar çıkabilecek.

Böylece devlet desteğinin yanı sıra ailelerin yaptığı ödemeler de uzun vadeli yatırım getirilerinden yararlanabilecek.

Aileler hesap açmazsa devlet desteği ne olacak?

Yeni sistemde ebeveynlerin çocukları için mutlaka bireysel yatırım hesabı açması gerekmeyecek. Ailelerin hesap açmaması durumunda devletin sağladığı aylık 10 Euro'luk destek kaybolmayacak.

Bu tutarlar, devlet tarafından oluşturulacak ortak yatırım yapısında değerlendirilecek. Almanya Merkez Bankasının (Bundesbank) yönetiminde tutulacak birikimler, daha sonra çocuk adına açılacak bireysel emeklilik hesabına aktarılabilecek.

Böylece ailesi tarafından yatırım hesabı açılmayan çocukların da devlet desteğinden yararlanması amaçlanıyor.

Biriken para 18 yaşında çekilebilecek mi?

Yeni düzenleme kapsamında çocukların hesaplarında biriken paralar, 18 yaşına geldiklerinde serbestçe kullanabilecekleri bir tasarruf niteliğinde olmayacak.

Devlet destekli birikimler emeklilik amacıyla ayrılacak ve ödemeler kural olarak 65 yaşından itibaren yapılabilecek.

18 yaşından sonra çocukluk dönemine yönelik aylık 10 Euro'luk devlet katkısı sona erecek.

Ancak birikimlerin yetişkinlere yönelik özel emeklilik ürünlerine aktarılması ve yeni katkılarla büyütülmesi mümkün olacak.

Birikim döneminde devlet katkıları ve yatırım kazançları vergiden muaf tutulurken emeklilik dönemindeki ödemeler vergilendirilecek.

Yeni emeklilik sisteminin devlete maliyeti ne kadar?

Alman hükümeti, uygulamanın kamu bütçesine getireceği maliyeti de hesapladı.

İlk aşamada 2020 doğumlu çocukları kapsayacak sistem, sonraki yıllarda altı yaşına ulaşan yeni doğum gruplarının katılımıyla genişleyecek.

Resmî tahminlere göre devletin sağlayacağı desteklerin yıllık maliyeti 2027'de 198 milyon Euro olacak. Bu tutarın 2030 yılında 411 milyon Euro'ya yükselmesi bekleniyor.

Federal Meclis Bütçe Komisyonunun hesaplamasına göre 2027-2030 dönemindeki toplam harcama, yönetim giderleriyle birlikte yaklaşık 1,2 milyar Euro'ya ulaşacak.