Çocukların eğitim hayalleri renklendi!

Pritt ve TOÇEV iş birliğinde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen “Çocuklar İçin Üretiyoruz” projesi, küçüklerin eğitim hayallerine umut oldu. Proje kapsamında, bu yılın temasına uygun olarak ahtapot, yengeç, denizatı, kaplumbağa ve denizaltı gibi su altı dünyası figürlerinden oluşan 5 farklı Pritt karakteri şablonu hazırlandı. Katılımcılardan, evlerinde bulunan yumurta, süt kartonu, kağıt rulo ve pipet gibi ambalaj atıklarını kullanarak şablonlardaki figürleri yapmaları ve Instagram’da paylaşmaları istendi. Böylece atık malzemelerin “ileri dönüşümle” yeniden değerledirilmeye teşvik edilmesi ve çocuklarda sürdürülebilirlik bilincinin artırılması hedeflendi.

Pritt, proje için katılımcıların paylaşımlarıyla belirlenen bağış bedeline ek olarak Fritz Henkel Vakfı vasıtasıyla da TOÇEV’e toplamda 10 bin Euro’luk bir bağış daha gerçekleştirdi.