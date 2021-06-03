Coğrafi işaretli Taşköprü sarımsağının pazarı Temmuza kadar kurulmayacak

Pazarı ziyaret eden Taşköprü Kaymakamı Çağlar Partal, hasat tarihine kadar ilçede pazar kurulmayacağını açıkladı. Başka illerde yetiştirilen ve pazarda "Taşköprü sarımsağı" adıyla sarımsak satanları tespit eden Partal, satıcıları uyardı.

Taşköprü sarımsağının kendine has aroması ve tadı olduğunu söyleyen Partal şunları söyledi:

"Taşköprü sarımsağı, bozulmamış, nitelikli tohum, zengin toprak yapısı ve Taşköprülü çiftçinin tecrübeyle ürettiği üründür. Bu unsurlardan birinin eksikliği halinde ortaya çıkan ürün Taşköprü sarımsağı olmayacaktır. Ülkemizin bütün bölgelerinde yapılan üretim değerlidir. Ancak Taşköprü sarımsağının üstünlüğü ata tohumu, zengin toprak yapısı ve Taşköprülü üreticinin vermiş olduğu emekten kaynaklıdır."

Pazarlarda Taşköprü sarımsağı adıyla sarımsak satılmasına karşı olduklarını belirten Partal, "Taşköprü sarımsağının hasat edildiği tarih olan temmuz ayının ilk haftasına kadar ilçede sarımsak pazarları da kurulmayacaktır." diye konuştu.