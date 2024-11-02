‘Coğrafya kaderdir ama enerjide dışa bağımlılık kader değildir’

Güneş DOĞDU SOYLU - Recep ŞENYURT / GAZİANTEP

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gaziantep Ticaret Odası (GTO), Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) ve Gaziantep Akaryakıt Bayileri Derneği (GABDER) iş birliğiyle GTO’da düzenlenen “Gaziantep Enerji Zirvesi”nde enerji sektörü temsilcileri ile buluştu. Enerji politikalarının odağında dışa bağımlılığı azaltmak olduğunu söyleyen Bakan Bayraktar, “Coğrafya kaderdir ama enerjide dışa bağımlılık değil” vurgusu yaptı. Dünyada enerjide büyük bir dönüşümün yaşandığını belirten Bakan Bayraktar, bu anlamda Türkiye'yi en iyi şekilde bu sürece hazırladıklarını ifade etti.

Türkiye’nin enerjideki en büyük açmazının enerjide dışa bağımlılık olduğunu belirten Bayraktar, “Türkiye bugün kullandığı 3 birim enerjiyi ithal ederek karşılıyor. Bu bizim ekonomimizdeki en önemli kırılganlık noktası. Biz çok kısa bir süre sonra Türkiye’nin 2035 yılı yenilenebilir enerjisini ortaya koyacağız. Çok iddialı bir proje ve Türkiye’nin kurulu gücünü yaklaşık 4 katına çıkaracak, önümüzdeki 11 yıl içerisinde. Bu bizim Türkiye olarak güneşte ve rüzgarda 8-9 bin yeni kurulum gücü yapmamız demektir. 2 bin 700 megavatları 3 kat arttırıp 8 binlere çıkartmak istiyoruz. Türkiye 2024-2030 enerji eylem planını açıkladı. Türkiye bu programı uygularsa 20 milyar dolarlık bir yatırım yapması gerekiyor" diye konuştu.

Hedef net ihracatçı ülke olmak

Türkiye’de petrol üretiminin 2 katına çıktığına dikkat çeken Bakan Bayraktar, “Türkiye, günlük 52 bin varil petrol üretimini gerçekleştiriyor. 2026 yılı içinde de 20 bin metreküp üretime çıkacağız. Nükleer enerjiden elektrik üretmek konusunda da çok büyük adım attık. Akkuyu’da dünyanın en büyük nükleer enerji tesisi devam ediyor. Türkiye’yi önümüzdeki 30 yıl içerisinde enerji ve madenlerde mutlaka bağımsız kılmak istiyoruz. Net ihracatçı ülke olmak koşuluyla çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi. Enerji alanındaki dönüşüme de değinen Bakan Bayraktar, “Türkiye, enerji alanında çok büyük bir devrim gerçekleştirdi. 2002 yılında 31 bin megavat olan kurulu gücümüz 22 yılda 115 bin megavata geldi. Eskiden tamamen devletin kontrolünde olan yapıyı değiştirdik ve özel sektörle bu yazılımları yapacağız. Artık tamamen ticari riski yatırımcının aldığı bir döneme girdik. Bunun sayesinde 80 bin megavatın üzerinde yeni kurulu gücü ülkemize kazandırdık. Bu yaklaşık 80 ile 100 milyar dolarlık bir yatırım anlamına gelir. Türkiye’nin bugün elektrik piyasasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ile ulaştığı norm, Avrupa Birliği (AB) normlarına eş değerdedir" diye konuştu.

Küresel elektrik talebi artacak

Küresel elektrik talebindeki artışın önümüzdeki yıllarda hızlanmaya devam edeceğini aktaran EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, “Rüzgar ve güneşte mevcut kurulu gücümüzü 4 katına çıkararak 120 bin MW hedefine ulaşmak ve 80 milyar dolarlık üretim yatırımını ülke ekonomimize kazandırmak kamu özel sektör işbirliğinde elbette başarabileceğimiz bir hedeftir. İşte depolamalı RES-GES’ler bu amaca matuftur ve yakın zamanda çıkaracağımız toplayıcılık düzenlemesi de bu amacı destekleyecektir” dedi. Kendi öz tüketimini karşılamak amacıyla kurulan ve özellikle güneş enerjisi santrallerinin yaygınlaşmasına öncülük eden, lisanssız elektrik üretim santrallerinin kurulu güçteki payının yüzde 15’e ulaştığını belirten Yılmaz, devam eden yatırımlar ve aynı bağlantı noktasında olan öz tüketime dayalı lisanssızlar için kapasite tahsisi metodu ile bu alanda da büyük bir sıçrama yapılacağını söyledi.

Akaryakıt piyasaları ülke ekonomilerinin değerlendirilmesi açısından belirleyici olduğunu söyleyen Yılmaz, “Bugün Türkiye’nin her ilinde Avrupa’nın en kaliteli akaryakıtı tüketicilerimizin hizmetine sunulmaktadır. Türkiye bugün dünyanın sayılı LPG pazarlarından birine sahip. İstasyon ve LPG’li araç sayısı bakımından da dünya lideri konumdadır. 6 milyona yakın otogazlı aracın yollarımızda bulunduğu bugüne dek gelen süreçte kurum olarak edindiğimiz tecrübeyi, küresel aktörlerle paylaşıyor, uluslararası LPG sektöründe adı anılan öncü ülkelerden biri olmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

GES yatırımcıları kullanım bedeli sorunu yaşıyor

GES yatırımcılarının mevcut sistem kullanım bedelleri ile ilgili sorun yaşadığını söyleyen GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, lisanssız güneş enerjisinin bugün 16 GW kapasiteye ulaşmasının, 7 milyar dolar yatırım yapan GES yatırımcısı sayesinde olduğunu vurguladı. Yıldırım, “GES'e yatırım yapanların, 2019’dan sonra yatırım yapanlardan ayrıştırılmaması için dağıtım bedelinin mevzuatın 5.1.h maddesine göre yatırım yapanlarla aynı seviyeye çekilmesini talep ediyoruz. Bununla birlikte; isteyen santrallerin öz tüketime geçebilmesi, mevcut santrallerin mülkiyetinin ek mevzuat maddeleri ile korunarak, santrallerin tüketimi olan işletmelere kiraya verilmesinin sağlanması noktasında da desteklerinizi bekliyoruz” dedi. Akaryakıt bayilerinin sorunlarına da değinen Yıldırım, ''Bayilerimiz için nakliye bedelinin kârlılığın dışına çıkartılarak fiyat farkının eklenmesini talep ediyoruz” diye konuştu.