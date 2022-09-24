Çok hareketli piyasada para kazanmak serbest!

Ufuk KORCAN / PARANIN ROTASI

Piyasalarda inanılmaz hareketler yaşanıyor. Özellikle son 1 ayda borsaya bankacılık hisseleri damga vurdu. Kısa sürede yüzde 200’e varan artışların yaşandığı banka hisselerinde yön aşağı döndü ve peş peşe taban fiyatlar görüldü. Hem de bu hareketler borsanın ‘ağır abileri’ denilen koca koca tahtalarda oldu.

Bankaların kendi hisselerinde geri alım yapması ve takasbank’ın vadeli işlem ve opsiyon piyasası’nda (viop) akbank, garanti bbva, halkbank, iş gyo, iş bankası, şekerbank, tskb, vakıfbank ve yapı kredi bankası’nın dayanak varlıkları için işlem teminatı hesaplamalarında kullanılan risk parametrelerinde güncellemeye gitmesi bankacılık hisselerindeki sert düşüşü durdurmuşa benziyor.

Dolar rekora koştu

Geride bıraktığımız haftaya damga vuran bir diğer gelişme ise merkez bankalarının faiz kararları oldu. Abd merkez bankası (fed) beklendiği gibi 75 baz puanlık artışa gitti. Ancak fed başkanı jerome powell’ın yaptığı açıklamalar “fed, şahin tavrını koruyacak” görüşlerini destekleyince kararla yükselen borsalar düşüşe geçti. Fed’in dışında ingiltere, isviçre, norveç, filipinler, endonezya, tayvan faiz artırımı yapan merkez bankaları olarak sıralandı. Türkiye cumhuriyet merkez bankası (tcmb) ise küresel trendin tersine hareketini sürdürdü ve 100 baz puanlık indirime gitti. Yurt içinde dolar, 18.40 Tl sınırına çıkarak yeni tarihi zirvesini gördü.

Yüzde 1000’i aşan getiri

Bireysel yatırımcıların her hafta yeni bir kritik gelişmenin yaşandığı piyasalarda, tasarrufl arını nereye yönlendireceğini kestirmesi çok zor. Geçmiş yazılarda da yer verdiğim gibi böyle dönemlerde profesyoneller tarafından yönetilen yatırım fonları iyi bir alternatif olarak öne çıkıyor. Yatırım fonları içerisinde hareket kabiliyeti en yüksek olan serbest fonlar ise dalgalı piyasada bir adım öne çıkıyor.

Yurtdışında kullanılan ‘hedge fon’ teriminin türkçe karşılığı olarak düşünülebilecek serbest fonlar, 1 milyon tl’den fazla portföyü olan nitelikli yatırımcılara hitap ediyor. Bu fonlar, piyasalardaki ani değişimler sonrası yatırım araçları arasından hızlı geçişler yaparak yatırımcılarına yüksek getiri sağlayabiliyor. Tabi bu fonların riski diğer fonlara göre yüksek. Serbest fonların yılbaşından bu yana getirilerine bakıldığında yüzde 1000’i aşan getirilerin sağlandığı görülüyor. Serbest fonların büyük bölümü yılbaşından bu yana enfl asyonun üzerine getiri sağlamayı başarmış durumda.

Eylüldeki dalgalanma serbest fonlara yaradı

Serbest fonların eylül ayı performanslarına bakıldığı dalgalı bir trendde ne kadar yüksek getiriler sundukları daha rahat anlaşılıyor. BİST 100 Endeksi, eylül ayına 3.171 puandan başladı ve ay içinde 3.650 puana kadar yükseldi. Yani bu süreçte yüzde 15 arttı. Zirveden sonra endeks yüzde 12.35 gerileyerek 3.199’a indi. Borsadaki bu büyük hareketten para kazanan bireysel yatırımcı sayısının çok fazla olmayacağını tahmin etmek zor değil. Ancak yükselişte ve düşüşte de pozisyon alabilen serbest fonların eylül ayında önemli oranlarda getiri sağladıkları dikkat çekiyor. Örneğin Inveo İstatistiksel Arbitraj Serbest Özel Fonu 3 haftada yüzde 240 getiri sağladı. Yine Ziraat Portföy’ün iki serbest fonu yüzde 34 kazandırdı. Bu getiriyi parasını mevduatta değerlendirenlerin iki yılda elde ettikleri düşünüldüğünde bu performansın ne kadar başarılı olduğu daha net anlaşılıyor.

Borsa 3.311 puanın üzerinde tutunmalı

BİST 100 Endeksi’nde haftalık bazda 3 bin 311 puan seviyesinin altına gelinmesi olumsuz. Çünkü bu nokta geçtiğimiz hafta 18 Temmuz 2022 haftasında başlayan yükseliş treninin destek noktası konumundaydı. Bu sebeple endeksin tekrar bu trend çizgisinin üzerine çıkması gerekiyor. Böyle bir hamle için ise 3 bin 416 puanın üzerinde kalınması şart. Olumlu olarak adlandıracağımız bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda yukarı hareketlerin devamı beklenebilir. Aksi durumda ise endekste teknik anlamda aşağı yönlü bir risk doğabilir. Bu durumda 2 bin 872 puan seviyesine kadar geri çekilme riski üzerinde durulmalı.

Dolarda kritik seviye 18.36 TL

Dolar/TL paritesinin haftalık bazdaki grafikte 18.36 TL seviyesinin üzerine çıkması teknik anlamda olumsuz. Bir an önce tekrar bu noktanın altına inilmesi şart. Aksi takdirde yükseliş ivmesinin devam etme riski var. Kritik 18.36 TL seviyesinin altına inilmesi durumunda ise 17.77 TL seviyesi ara destek noktası olmak üzere 17.07 TL seviyelerine kadar geri çekilme potansiyeli oluşabilir. Bu noktanın altında ise 16.92 TL seviyesinde trend desteği bulunuyor. Ancak ana destek noktasının 6 Eylül 2021 haftasında başlayan trend çizgisi olduğu söylenebilir. Bu trendin destek noktası ise 15.51 TL seviyelerine denk geliyor.

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