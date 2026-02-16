Çöküşe geçen mağaza zincirinde tasfiye indirimi başladı: Kozmetik, giyim, ayakkabı...

Perakende sektöründeki kriz derinleşiyor. İngiltere'de uygun fiyatlı ürünleriyle tanınan The Original Factory Shop, finansal çöküşün ardından tasfiye satışlarına başladı. Şirketin bazı mağazaları kapanırken, yüzlerce şube ve binlerce çalışan belirsiz bir gelecekle karşı karşıya kaldı.

Yüzde 20’ye varan indirim

The Original Factory Shop, Bridgnorth’taki mağazasında tasfiye satışını resmen başlattı. Mağazada satılan ürünlerde yüzde 20’ye varan indirimler uygulanıyor.

Mağaza yönetimi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada kapanış tarihiyle ilgili yoğun soru aldıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Mağazanın kapanış tarihiyle ilgili çok sayıda soru alıyoruz. Şu an için kesin bir takvimimiz yok. Gelişme oldukça bilgi vereceğiz. Bu arada hâlâ harika indirimli ürünler gelmeye devam ediyor. Biz buradayken fırsatları kaçırmayın.”

Temizlikten giyime kadar geniş ürün yelpazesi

The Original Factory Shop, günlük ihtiyaçlara yönelik geniş bir ürün portföyü sunuyordu. Mağazalarda başlıca şu kategoriler bulunuyordu: Temizlik ürünleri, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, giyim ürünleri ve ayakkabı.

Uygun fiyatlı ürünleri sayesinde özellikle bütçe odaklı tüketiciler arasında popüler bir perakende zinciri haline gelmişti.

Şirket, Ocak ayında resmen iflas koruma sürecine girdi. Zincirin sahibi Modella Capital, şirketin yeniden kârlı şekilde faaliyet göstermesinin “gerçekçi bir ihtimal olmadığını” açıkladı.

İlk mağaza kapandı, üç mağaza daha kapanıyor

The Original Factory Shop’un ilk mağaza kapanışı Prudhoe-Northumberland’da gerçekleşti. Buna ek olarak Kuzey İrlanda’da Ballycastle, Portrush, Warrenpoint mağazalarının kalıcı olarak kapanması planlanıyor.

Şirketin ülke genelinde yaklaşık 130 mağazası daha kapanma riskiyle karşı karşıya bulunuyor. Bu durum, İngiltere perakende sektöründe yeni bir daralma dalgası olarak değerlendiriliyor.