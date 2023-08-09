ColendiBank faaliyet iznini aldı hedefi küresel oyuncu olmak

Faaliyet izni sonrası hayata geçecek olan ColendiBank, İstanbul Finans Merkezi’nin dijital bankacılıkta da dünyanın sayılı noktalarından biri olması hedefi ile yola çıkıyor. 2 milyar TL kuruluş sermayeli ColendiBank dijital mevduat bankasının kurulmasına izin verdi. Faaliyet izni sonrası hayata geçecek olan ColendiBank, İstanbul Finans Merkezi’nin dijital bankacılıkta da dünyanın sayılı noktalarından biri olması hedefi ile yola çıkıyor.

Colendi Kurucu Ortağı ve CEO’su Bülent Tekmen, öncü finansal teknolojiler geliştiren Colendi’nin, ColendiBank ile dijital mevduat ve servis bankacılığı ile erişilebilen finansal ürün ve hizmetler sağlayacağını belirterek, teknoloji odaklı yenilikçi ürünler, yeni nesil, benzersiz ve kişiselleştirilmiş kullanıcı deneyimi sunmayı amaçladıklarını söyledi. Tüm servislerini ihraç etmek için kendi teknolojisini üreten ColendiBank, Türkiye’nin güçlü bankacılık alt yapısı ve regülasyonları ile hızla küresel bir oyuncu olma yolunda. Bülent Tekmen, Öncü ve yenilikçi finansal teknolojiler geliştirme konusundaki deneyimlerini şimdi de dijital bankacılık alanında değerlendireceklerini belirten Tekmen, ‘Şimdi Al, Sonra Öde’, menkul kıymetler ve sigorta ürünleri gibi geniş bir alanda hizmet verme gücüne sahip olan Colendi ekosisteminin, bundan sonra ColendiBank ile dijital bankacılık hizmetleri de sağlayarak kullanıcılarının finansal ihtiyaçlarını uçtan uca karşılayacağının da altını çizdi