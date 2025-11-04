Colgate-Palmolive satışlarında düşüş

Colgate-Palmolive, 2025 mali yılına ilişkin yıllık satış büyüme beklentisini yüzde 2–4 aralığından yüzde 1-2 aralığına düşürdü.

Şirket, üçüncü çeyrekte ürün fiyatlarını ortalama yüzde 2,3 artırdığını, ancak satış hacminin yüzde 1,9 azaldığını açıkladı. Artan fiyatlar, bütçesini korumak isteyen tüketicileri daha ucuz markalara yönlendirdi.

Hammadde ve gümrük maliyetleri kârı baskıladı

Şirket, tarifelerden kaynaklanan yaklaşık 75 milyon dolarlık ek maliyetle karşılaştığını belirtti. Meksika’da ABD pazarına yönelik diş macunu üreten Colgate, vitamin ve amino asit gibi hammaddeleri ithal ediyor. Artan hammadde ve ambalaj maliyetleri, agresif fiyat artışlarına rağmen kâr marjlarını düşürdü.

Colgate, rakiplerinin yarattığı fiyat baskısını azaltmak için reklam ve pazarlama yatırımlarını artırdı. Ancak şirketin brüt kâr marjı yüzde 59,4'e gerileyerek düşüş gösterdi.

Sonuçlar beklentileri karşıladı

Colgate, üçüncü çeyrekte 5,13 milyar dolar satış ve hisse başına 0,91 dolar düzeltilmiş kâr açıkladı. Bu rakamlar, analist tahminleriyle uyumlu geldi.

Rakibi Procter & Gamble ise güzellik ve kişisel bakım segmentindeki güçlü satışlarla çeyreği daha pozitif tamamladı.