COMAC, C929 uçağıyla Airbus ve Boeing’e rakip olacak

Çinli uçak üreticisi COMAC (Commercial Aircraft Corporation of China), geniş gövdeli C929 model uçağının ilk müşterisinin Pekin merkezli Air China olacağını açıkladı. COMAC’ın pazarlama müdür yardımcısı Liu Yan, duyuruyu Zhuhai'de düzenlenen Çin'in en büyük hava fuarında yaptı.

C929’un, Airbus ve Boeing'in çift koridorlu uçak modellerine rakip olarak geliştirildiği belirtiliyor. 280 ila 400 koltuk kapasitesine sahip olan C929, Boeing 787 Dreamliner kategorisinde değerlendiriliyor ve 12.000 kilometre (7.500 mil) menzile sahip olacak şekilde tasarlanıyor. Ancak, Air China'nın satın alacağı uçak sayısı ve teslimat tarihleri henüz açıklanmadı.

Bu adım, COMAC’ın küresel uçak pazarında rekabet gücünü artırmayı hedeflediği ve Çin’in havacılık sektöründe kendi üretim kapasitesini genişletmek istediği bir dönemde geldi. COMAC'ın C919 ile başlayan serisinin ardından geniş gövdeli C929'un da pazarda yer alması bekleniyor.