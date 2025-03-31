Commerzbank, 2025 ve 2026 sonu için USD/TRY tahminini yükseltti

Commerzbank, USD/TRY tahminini hem bu yıl sonu hem de gelecek yıl sonu için yükseltti.

Commerzbank analisti Tatha Ghose, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından protesto ve belirsizliğin bir süre daha devam ederse Türk Lirası'nın zayıflamasının muhtemel olduğunu söyledi.

Bu durumun uluslararası ilişkileri etkileyeceğini belirten Ghose, "Bu senaryoda, liraya günlük müdahale ve yönetim maliyetli olacak; para birimi düşmeye devam ederek enflasyonu daha da yukarı itecek" değerlendirmesinde bulundu.

Tahminlerini güncelledi

Commerzbank, doların liraya karşı tahminlerini 2025 sonu için 42,0'a ve 2026 sonu için 46,0'a yükseltti; önceki tahminler sırasıyla 38,0 ve 40,0 seviyesindeydi.