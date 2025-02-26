Commerzbank analistinden TL değerlendirmesi! 'Daha da zayıflayabilir'

Commerzbank analisti Tatha Ghose, faiz oranlarının enflasyonla mücadele için yeterince yüksek olup olmadığına dair şüphelerin ortaya çıkmasıyla birlikte Türk lirasının daha da değer kaybedebileceğini ifade etti.

"Enflasyon beklentileri için önemli"

Merkez Bankası, salı günü yaptığı açıklamada 12 aylık hanehalkı enflasyon beklentilerinin yüzde 59,2'ye yükseldiğini duyurdu. Ghose, bunun ücretler üzerinden enflasyon beklentileri açısından önemli bir gösterge olduğunu belirtti.

Ghose, "Piyasa katılımcıları yüzde 45'lik politika faizinin enflasyondan arındırılmış pozitif bir reel oran ürettiğine inanmayabilir" diyerek, "Böyle bir inancın yokluğunda, lira riskten kaçış ortamında daha fazla volatiliteye maruz kalmaya devam ediyor" dedi.

USD/TRY, Salı günü 36,7079 ile tarihi zirvesine ulaştıktan sonra 36,4343 seviyelerinde yatay seyretmeye devam ediyor.