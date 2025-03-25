Commerzbank, TCMB'yi işaret etti, 'TL zarar görür' diyerek uyardı!
Commerzbank döviz analisti Tatha Ghose, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) enflasyonu kontrol altına almak için gerektiğinde faiz artırmaya istekli olduğunu göstermezse Türk lirasının değer kaybedebileceğini belirtti. Geçen hafta yaşanan piyasa oynaklığına karşı TCMB, vadeli döviz satım işlemlerine başlarken, gecelik borç verme faiz oranını yüzde 46’ya yükseltmişti. Ghose, bu tür adımların geçici önlemler olarak kalması gerektiğini, uzun vadede ise faiz artışlarının kaçınılmaz olabileceğini vurguladı.
Commerzbank döviz analisti Tatha Ghose, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) enflasyonla mücadelede faiz artırımı konusunda kararlı bir duruş sergilememesi halinde Türk lirasının zarar görebileceğini söyledi.
TCMB, geçen hafta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından piyasalarda oluşan dalgalanmaya karşı bazı adımlar atmıştı. Döviz piyasasının sağlıklı çalışmasını sağlamak, kur oynaklıklarını önlemek ve döviz likiditesini dengelemek amacıyla Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacağını duyurmuş. Ayrıca, gecelik vadede borç verme faiz oranı yüzde 46’ya çıkarılmıştı.
Geçici önlemler yeterli olmayabilir
Ghose, TCMB’nin attığı bu adımların yalnızca geçici acil durum önlemleri olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Bu araçların uzun vadede kullanılmasının ise risk yaratabileceğini ifade eden Ghose, Merkez Bankası’nın halen itibarını yeniden inşa sürecinde olduğunu ve faiz artışına dair net bir mesaj vermemesi halinde liranın değer kaybedebileceğini vurguladı.