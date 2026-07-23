Commerzbank TL’de asıl riski faiz koridorunda gördü

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Commerzbank, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın temmuz toplantısında bir hafta vadeli repo faizini yüzde 37’de sabit bırakmasını bekliyor. Bankaya göre karar metnindeki faiz koridoru ve fonlama mesajları, manşet faiz oranından daha belirleyici olabilir.

Commerzbank Döviz Stratejisti Tatha Ghose, TCMB’nin savaş riskleri hafiflediğinde haftalık repo fonlamasını yeniden devreye alma hazırlığına işaret edebileceğini belirtti. Ghose, erken normalleşme sinyalinin Türk Lirası üzerindeki baskıyı artırabileceği görüşünde.

Gerçek fonlama yüzde 40’ta

TCMB’nin resmî politika faizi yüzde 37 seviyesinde bulunuyor. Buna karşılık İran kaynaklı jeopolitik gerilim sonrasında piyasa fonlaması ağırlıklı olarak yüzde 40 düzeyindeki gecelik borç verme penceresine kaydı.

Haftalık repo ihalelerinin anlamlı ölçüde kullanılmaması, bankaların fiilî fonlama maliyetini politika faizinin üzerinde tutuyor. Bu nedenle politika faizinin değişmemesi, para politikasının uygulamada aynı sıkılıkta kalacağı anlamına gelmeyebilir.

Commerzbank, piyasanın yalnızca yüzde 37’lik repo kararına değil, fonlamanın hangi kanaldan sağlanacağına da odaklanması gerektiğini düşünüyor.

Repo dönüşü maliyeti düşürebilir

TCMB’nin haftalık repo ihalelerini yeniden ağırlıklı fonlama aracı haline getirmesi, bankacılık sisteminin fonlama maliyetini yüzde 40’tan yüzde 37’ye yaklaştırabilir.

Faiz oranında resmî bir indirim yapılmasa bile fonlama maliyetindeki 3 puanlık fark, operasyonel bir gevşeme anlamına gelebilir. Piyasalar böyle bir adımı para politikasında erken normalleşme sinyali olarak değerlendirebilir.

Merkez Bankası’nın koridoru normalleştirmeye hazır olduğunu ancak mevcut koşulların henüz buna izin vermediğini belirtmesi de olası görülüyor. Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve savaş risklerinin sürmesi, fonlama değişikliğinin ertelenmesine yol açabilir.

Teknik normalleşme uyarısı

Bazı piyasa katılımcıları haftalık repo fonlamasına dönüşü teknik bir düzenleme olarak değerlendirebilir. Commerzbank ise işlemin kur ve enflasyon beklentileri üzerindeki etkisinin teknik sınırlarla kalmayacağını savunuyor.

Ghose’a göre faizlerin yalnızca dış koşullar nedeniyle yüksek tutulduğu yönündeki bir mesaj yanlış algı yaratabilir. Böyle bir yaklaşım, jeopolitik riskler azaldığında faizlerin hızla aşağı çekilebileceği beklentisini güçlendirebilir.

Commerzbank, para politikasındaki sıkılığın yalnızca dış gelişmelerle açıklanamayacağını düşünüyor. Banka, iç enflasyon dinamikleri ve beklentiler nedeniyle temkinli duruşun sürmesi gerektiğini belirtiyor.

Enflasyon görünümü rahat değil

Commerzbank, çekirdek enflasyonda yeniden hızlanma işaretleri bulunduğuna dikkat çekti. Bankaya göre enflasyon beklentilerindeki bozulma da faiz koridorunda erken gevşeme için alanı daraltıyor.

Faizlerin fiilen aşağı çekilmesi, iç talep ve döviz talebi üzerinden dezenflasyon sürecini zorlaştırabilir. Koridor mesajının piyasa tarafından gevşeme hazırlığı şeklinde okunması, kur beklentilerini de etkileyebilir.

Merkez Bankası’nın karar metninde enflasyon görünümü, petrol fiyatları ve beklentilerdeki bozulmaya nasıl yaklaşacağı yakından izlenecek.

Rezervler de izlenecek

Commerzbank, döviz rezervlerinin mevcut eğilimini rahatlatıcı bulmuyor. Banka aynı zamanda ödemeler dengesi görünümünün dış finansman koşullarına karşı kırılgan kalmayı sürdürdüğü değerlendirmesini yaptı.

Fonlama koşullarının gevşetilmesi, rezerv birikimi ve kur istikrarı açısından ek baskı yaratabilir. Özellikle piyasanın faiz indirimi beklentisini öne çekmesi halinde döviz talebinde artış görülebilir.

Commerzbank’a göre TCMB’nin mesajları, sıkı para politikasının geçici bir dış koşul önlemi olmadığını açık biçimde göstermeli.

TL üzerindeki baskı sürebilir

Ghose, enflasyon beklentileri, rezerv görünümü ve ödemeler dengesi riskleri nedeniyle Türk Lirası üzerindeki baskının devam edeceğini öngörüyor.

Piyasanın ilk tepkisini politika faizinin yüzde 37’de kalıp kalmamasından çok, haftalık repo fonlaması ve yüzde 40’lık gecelik pencereye ilişkin mesajlar belirleyebilir.

Karar sonrasında TCMB’nin fonlama kompozisyonu, gecelik faizler, rezerv hareketleri ve döviz kurlarındaki fiyatlama takip edilecek. Koridorun ne zaman normalleştirileceğine ilişkin her ifade, TL açısından temel piyasa başlıklarından biri olacak.