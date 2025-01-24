Commerzbank: UniCredit’ten resmi teklif gelmeden görüşme yok!

Almanya’nın önde gelen bankalarından Commerzbank, İtalyan finans devi UniCredit ile olası bir birleşme görüşmesi için spesifik bir teklif almayı beklediğini açıkladı. Commerzbank CEO’su Bettina Orlopp, UniCredit CEO’su Andrea Orcel tarafından yapılan gayri resmi görüşme davetini geri çevirdi.

"Henüz resmi bir teklif almadık"

Commerzbank sözcüsü yaptığı açıklamada, “UniCredit’ten gelecek bir teklifi tüm paydaşların menfaatlerini gözeterek değerlendirmeye hazır olduğumuzu sürekli ifade ediyoruz. Ancak henüz resmi bir teklif almadık ve bu sebeple gayri resmi görüşmelere katılmamız söz konusu değil” dedi.

Birleşme tartışmaları ve piyasa yansımaları

Son yıllarda Avrupa bankacılık sektöründe birleşme ve satın almalar sıkça tartışılıyor. Özellikle düşük faiz oranlarının baskısı ve artan rekabet ortamında büyük bankalar, maliyetleri düşürmek ve güçlerini birleştirmek için birleşmeleri değerlendiriyor. UniCredit ve Commerzbank birleşmesi ise Avrupa finans piyasaları için önemli bir gelişme olabilir.