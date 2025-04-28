Commerzbank'tan kritik TL uyarısı! 'Merkez Bankası'nın faiz hamlesi Türk Lirası'nı kurtaramadı'
Türk lirasının durumu, Merkez Bankası'nın faiz artırmasına rağmen yeniden kötüleşti. Commerzbank ekonomisti Tatha Ghose, faiz artışı sonrası Türk lirasının değer kaybetmeye devam etmesini, Merkez Bankası'nın para politikasındaki ters değişimlere bağladı. Ghose, bankanın kredibilitesinin zarar gördüğünü ve enflasyonun mütevazı iyileşmesine rağmen faiz oranlarının hızla düşürülmesinin etkili olduğunu belirtti. Dolar, 38,4488 TL'ye çıkarak yüzde 0,1 arttı.
Türk lirası, Merkez Bankası'nın faiz oranlarını artırmasına rağmen yeniden değer kaybetmeye başladığına yönelik yorumlar öne çıkıyor. Commerzbank ekonomisti Tatha Ghose, Merkez Bankası'nın faiz artırma kararının ardından Türk lirasının durumunun kötüleştiğini belirtti. Ghose, Merkez Bankası'nın politika faizini artırmasının ardından kredibilitesinin muhtemelen yeniden zarar gördüğünü ifade etti.
Bu gelişmelerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın rakibi Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından, liranın hızlı düşüş gösterdiği dönemde faizin artırılmasının ardından yaşandığını belirten Ghose, Merkez Bankası'nın enflasyondaki mütevazı iyileşmeye rağmen faiz oranlarını hızla düşürmeye başladığını vurguladı.
Dolar, Türk lirası karşısında yüzde 0,1 artışla 38,4488 TL'ye yükseldi. Commerzbank, önümüzdeki çeyreklerde doların istikrarlı bir şekilde artmaya devam edeceğini öngörüyor. Ghose, Türk lirasının değer kaybının önümüzdeki dönemde de devam etmesi beklenen bir durum olduğunu ifade etti.