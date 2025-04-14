Commerzbank’tan lira uyarısı: Faiz indiriminde ısrar edilirse değer kaybı artabilir!

Commerzbank analistlerinden Tatha Ghose, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ghose, TCMB’nin önümüzdeki aylarda faiz indirimlerine devam etmesi durumunda, Türk lirasının değer kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

Türkiye Merkez Bankası’nın geçtiğimiz Cuma günü yayımladığı beklenti anketine dikkat çeken Ghose, 2025 yıl sonu için piyasa enflasyon beklentilerinin yüzde 30’a yükseldiğini belirtti. Bu oranın, TCMB’nin mevcut yüzde 24’lük yıl sonu enflasyon tahminiyle uyumsuz olduğunu vurgulayan ekonomist, "Bu, faiz indirimlerini yeniden düşünmeye başlamak için uygun bir ortam değil" dedi.

Anket sonuçlarına göre piyasada dolar/TL'nin 2024 sonunda 43,6 seviyesine ulaşması bekleniyor. Bu da lira üzerinde baskının artabileceğine işaret ediyor. Diğer anket göstergeleri de enflasyon beklentilerinde yukarı yönlü eğilim olduğunu ortaya koyuyor.

Döviz piyasasında ise dolar, yüzde 0,1 artışla 38,0578 liraya yükselerek yeni haftaya sınırlı bir hareketle başladı.

Piyasalarda gözler, TCMB’nin gelecek toplantısında vereceği mesajlara ve olası faiz adımlarına çevrilmiş durumda. Analistler, mevcut enflasyon eğilimleri ve piyasa beklentileri ışığında, erken gevşeme adımlarının lira üzerinde yeni baskılar yaratabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.