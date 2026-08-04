Commerzbank’tan TL uyarısı: Enflasyon düştü, baskı bitmedi

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Commerzbank, Türkiye’de temmuz ayı enflasyonunun yıllık bazda gerilemesine rağmen Türk Lirası açısından rahatlatıcı bir tablo oluşmadığını bildirdi. Bankanın değerlendirmesinde aylık fiyat hareketlerinin ve döviz dönüşümüne yönelik düzenlemelerin yakından izlenmesi gerektiği belirtildi.

Commerzbank Döviz Stratejisti Tatha Ghose, yıllık enflasyondaki düşüşün önemli ölçüde baz etkisinden kaynaklandığını, temel fiyat eğiliminde ise belirgin bir yavaşlama görülmediğini savundu.

Yıllık enflasyondaki düşüş neden yeterli bulunmadı?

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre tüketici fiyatları temmuzda aylık yüzde 1,78, yıllık yüzde 31,75 arttı. Yıllık enflasyon hazirandaki yüzde 32,1 seviyesinden gerilerken çekirdek göstergelerde de yıllık bazda sınırlı iyileşme görüldü.

Commerzbank ise yıllık oranların tek başına mevcut fiyat baskısını doğru yansıtmadığı görüşünde. Bankaya göre geçmiş yılın yüksek fiyat artışlarının hesaplamadan çıkması, yıllık enflasyonun gerilemesine yardımcı olurken aylık fiyat hareketlerinde aynı ölçüde güçlü bir iyileşme yaşanmadı.

Ghose, mevsimsellikten arındırılmış temmuz verisinin bankanın önceki endişelerine göre daha düşük kaldığını ancak yumuşatılmış aylık manşet ve çekirdek enflasyon göstergelerinin hâlâ yüzde 2’nin üzerinde seyrettiğini belirtti.

Aylık yüzde 2’nin üzerindeki temel eğilimin uzun süre devam etmesi, yıllık enflasyonda hızlı ve kalıcı bir düşüş sağlanmasını zorlaştırıyor. Bu nedenle Commerzbank, yıllık orandaki gerilemeyi Türk Lirası için tek başına olumlu bir sinyal olarak değerlendirmiyor.

İstanbul verilerindeki fark tartışmayı büyüttü

Commerzbank değerlendirmesinde İstanbul enflasyon verileri arasındaki farklılığa da dikkat çekildi. Eski baz yılıyla hesaplanan seride yıllık enflasyon yüzde 40’a yakın seyrederken yeni bazlı endekste oran yüzde 35,2 olarak açıklanmıştı.

İki seri arasında yaklaşık 5 puanlık fark oluşması, enflasyon ölçüm yöntemlerine ilişkin tartışmayı yeniden gündeme taşıdı.

Banka, özellikle döviz piyasasında işlem yapan yatırımcıların enflasyon verilerindeki yöntem ve baz yılı değişikliklerine hassas yaklaştığını belirtti. Veriler arasındaki belirgin farkın, fiyat baskılarının gerçek boyutuna ilişkin soru işaretlerini artırabileceği savunuldu.

Commerzbank’a göre Türk Lirasının görünümü açısından yalnızca açıklanan yıllık oran değil, aylık fiyat artışlarının seyri ve farklı göstergelerin birbirini ne ölçüde doğruladığı da önem taşıyor.

Döviz dönüşüm düzenlemesi nasıl değişti?

Commerzbank’ın dikkat çektiği ikinci başlık, şirketlerin döviz gelirlerini Türk Lirasına dönüştürmesine yönelik uygulamada yapılan değişiklikler oldu.

Yeni düzenlemeyle firmaların yararlanabileceği döviz dönüşüm desteğine ilişkin sınırların katma değer, kârlılık ve iş gücü maliyetleri gibi şirket göstergelerine bağlanması öngörüldü.

İhracat bedellerinin yüzde 35’inin bankalara satılması zorunluluğu ile dövizini Türk Lirasına çeviren firmalara sağlanan yüzde 3’lük destek de Ocak 2027 sonuna kadar uzatıldı.

Düzenleme, şirketlerin destekten yararlanırken bir ay boyunca döviz satın almama taahhüdünde bulunmasına yönelik şartı kaldırırken uygulamanın kapsamını şirketlerin ekonomik büyüklüğüne göre yeniden belirledi.

Commerzbank kalıcı destek görmedi

Commerzbank, döviz dönüşüm uygulamasının Merkez Bankası rezervlerini desteklemeye devam edebileceğini ancak Türk Lirasının temel görünümünü tek başına değiştiremeyeceğini savundu.

Banka, ihracat gelirlerinin belirli bir bölümünün Türk Lirasına çevrilmesini sağlayan uygulamaları piyasaya dayalı kalıcı bir çözümden çok idari destek mekanizması olarak değerlendiriyor.

Döviz dönüşüm desteği kısa vadede piyasaya döviz arzı sağlasa da enflasyon beklentileri, yurt içi döviz talebi, rezerv hareketleri ve para politikasının seyri kur üzerinde daha belirleyici olmaya devam ediyor.

Commerzbank’a göre temmuz enflasyonu ile döviz dönüşüm sistemindeki değişiklikler, Türk Lirası üzerindeki baskının sona erdiğini gösterecek ölçüde olumlu bir gelişme sunmuyor.

Önümüzdeki dönemde aylık enflasyonun yüzde 2’nin belirgin biçimde altına inip inmeyeceği, şirketlerin yeni döviz dönüşüm düzenlemesine vereceği tepki ve Merkez Bankası rezervlerinin seyri TL açısından temel başlıklar olacak.