Commerzbank’tan UniCredit'e karşı binlerce kişilik 'stratejik' işten çıkartma adımı

Almanya’nın önde gelen bankalarından Commerzbank, İtalyan UniCredit'in kontrolünü artırma çabalarına karşı stratejik bir hamle olarak binlerce çalışanını işten çıkarmayı planlıyor. Financial Times’ın haberine göre, bu karar henüz nihai değil ve detayların önümüzdeki haftalarda işçi konseyine açıklanması bekleniyor.

Commerzbank, UniCredit'in Alman bankasının büyük bir hissesini satın almasının ardından birleşme olasılıklarını tartışmaya açtı. Handelsblatt gazetesinin bildirdiğine göre, Commerzbank Denetim Kurulu Başkanı Jens Weidmann, UniCredit'in birleşme konusundaki istekli yaklaşımına karşın bu tür bir birleşmenin çok az şansı olduğunu belirtti.

İtalyan UniCredit şu anda Commerzbank hisselerinin yüzde 28’ini kontrol ediyor. Bu oran, doğrudan yüzde 9.5 hisse ve finansal araçlar yoluyla sağlanan yüzde 18.5’lik erişimi içeriyor. Bu durum, UniCredit’i Commerzbank üzerinde önemli bir etkiye sahip hale getiriyor ve banka yönetimi üzerindeki kontrol çabalarını artırıyor.

Commerzbank'ın olası işten çıkarma kararının, UniCredit'in müdahalelerine karşı koymak ve maliyetleri düşürerek bankayı daha rekabetçi bir yapıya dönüştürmek için bir adım olduğu değerlendiriliyor. Henüz açıklanmayan detayların, bankanın çalışanları ve hissedarları üzerindeki etkisi merakla bekleniyor.