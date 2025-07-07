Commerzbank'tan yıl sonu döviz tahmini: Dolar 44 TL, Euro 51 TL

Commerzbank, yıl sonu döviz tahminlerini güncelleyerek dolar/TL için 44, euro/TL için 51 seviyesini öngördü.

Euro/TL haftanın ilk işlem gününe 46,95 seviyesinden başlarken dolar ise 19 Mart'tan bu yana ilk kez 40 lira seviyesini aştı.

Banka, euro için eylül ayında 48.30 lira, aralık ayında 51.04 lira, mart 2026'da 52.65 lira, haziran 2026'da 54.28 lira, eylül 2026'da 56.40 lira olacağı tahminini yapmıştı.

Commerbank eylül ayında dolar için 42 lira, aralık ayında 44 lira, mart 2026'da 45 lira, haziran 2026'da 46 lira, eylül 2026'da da 47 lira tahmininde bulunmuştu.