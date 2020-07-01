Contemporary İstanbul'dan dev turizm projesi: Aralık İstanbul

01 Temmuz 2020

Yasemin SALİH

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, Londra’da düzenlenen müzayedeye katılarak, Gentile Bellini imzalı “Fatih Sultan Mehmet Portresi”ni satın alması, sanat camiasını heyecanlandırdı. Tabloyu sergilemeye talip olduklarını belirten Contemporary İstanbul Başkanı Ali Güreli, Türk sanat camiası için büyük önem sahip böyle bir hamlenin zamanlamasına dikkat çekerek, “Pandemi nedeniyle sanat da eve kapanmıştı. İstanbul’un kültür- sanatta dünya markası olması adına bu gelişme önemli bir sinyal” diye konuştu.

Ali Güreli, Fatih portresinin satın alınmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile geçtiğimiz pazar günü Instagram hesabından canlı yayında sohbet etti. İstanbul’un kültür sanat markası haline gelmesi için işbirliklerinin önem taşıdığını vurgulayan Ali Güreli, İmamoğlu’ndan bu konuda her türlü desteğin sunulacağına dair söz de aldı.

Canlı yayının ardından DÜNYA’nın sorularını yanıtlayan Güreli, İstanbul turizminin pandemi nedeniyle aldığı yaraları saracak önemli bir proje hazırlığında olduklarını açıkladı. Aralık İstanbul adı verilen proje, müzeleriyle, sokakları ve restoranlarıyla, oteller ve sanatçılarıyla 360 derece bir kültür-sanat ve gastronomi organizasyonu olarak tasarlanıyor.

Batı’nın Noel tatiline talibiz

Bir turistin İstanbul’da ortalama konaklama süresinin 1.6 gün olduğunu hatırlatan Güreli, bunu bir gün daha artırmanın yaklaşık 2 milyar TL’lik ek gelir getirdiğine dikkat çekti. Dünyada turizm zengini kentlerin bunu kültür-sanatla başardıklarını söyleyen Güreli, şöyle devam etti: “Bu yıl Contemporary İstanbul’u her zamanki tarihinde yapmayacağız, turizmin daha hareketli olduğu aralık ayına taşımaya karar verdik. Bir adım daha ileri giderek, Aralık İstanbul projesini tasarladık. Aralık İstanbul ile bütün ülkelerden sanat ve gastronomi tutkunlarını İstanbul’a davet ediyoruz. 10-20 Aralık 2020 tarihlerinde, tam da yeni yıl tatili döneminde, İstanbul’da konserler, mutfak etkinlikleri, sanat şovları, çeşitli sergilerin de yar aldığı müthiş bir festival yaşatacağız. İstanbul’un bütün otellerini doldurmayı hedefliyoruz. Avrupa’nın yılbaşı tatiline talibiz. Gelin, sevdiklerinize yeni yılda sanat dolu 10 gün hediye edin mesajı vereceğiz.”

Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un projeyi çok beğendiğini ve destek sözü verdiğini anlatan Güreli, diğer girişimleri de şöyle anlattı: “İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç ile görüştüm. Kendisi Contemporary İstanbul’un sıkı takipçisi. Fikri çok beğendi ve destekleyeceklerini belirtti. Projenin başarılı olması için THY’nin de desteklemesi gerekiyor. Projede işbirliği yapacağımız kurumlardan biri de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı. Ajans bünyesinde önemli bir fon oluştu. Bunu, İstanbul için tanıtım kampanyasında kullanacaklar. Onlar da Aralık İstanbul projesini benimsediler. Birlikte çalışacağız.”

Aralık İstanbul’un bütçesi henüz tamamlanmamış. Bunun için bir dosya hazırladıklarını söyleyen Ali Güreli, bütçenin iki ayaklı olacağına dikkat çekti. Bunlardan biri operasyonel bütçe. Bunun için iş dünyasıyla işbirlikleri yapılacağını belirten Güreli, asıl bütçenin tanıtım kısmında gerektiğini vurguladı.

Restoranlar da yararlanacak

Aralık İstanbul projesinin bir ortağı da TÜRYİD (Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği). TÜRYİD Başkanı Kaya Demirer ile birlikte projeyi tasarladıklarını anlatan Ali Güreli, “Bu derneğe üye bin 500 restoran var İstanbul’da. TÜRYİD Başkanı Kaya Demirer ile birlikte, Aralık İstanbul’un harika bir gastronomi ve mutfak sanatları festivaline dönüşmesi için çalışıyoruz. Bu nedenle Aralık İstanbul, pandemiden zarar gören restoran işletmelerinin de yaralarını sarmasına neden olacak” diye konuştu.

Fatih tablosu kiralanarak Anadolu’yu dolaşabilir



Ali Güreli, İBB’nin satın aldığı Fatih Sultan Mehmet portresinin, Türk sanat dünyasında önemli bir değişimin simgesi olabileceğini vurguladı. Güreli’nin tablo hakkındaki görüşleri şöyle: “Fatih Sultan Mehmet, müthiş vizyon sahibi ve sanata önem veren bir lider. 1479’da Venedik’ten bir ressam istiyor. Onlar da dönemin en iyi ressamı olan Gentile Bellini’yi gönderiyor. Fatih, 18 ay Bellini’yi sarayda ağırlıyor. Bu tabloda da oğlu Cem Sultan ile birlikte ressama poz vermişler. O dönemde Bellini’nin üç tablo yaptığı biliniyor. Fatih’in sanat tutkusu, bütün Osmanlı liderlerine örnek oluyor. Bugün de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 540 yıl sonra tabloyu İstanbul’a getirmesi, diğer liderlere örnek olacaktır. Çünkü bugünün de çağdaş sanatına sahip çıkılması gerekiyor. Belediyelerin kendi bölgelerinde sanat atölyeleri kurarak bu süreci desteklemeleri gerekiyor. Bunun için imkanlar var. Bundan sonra kesinlikle sanat adına güzel şeyler olacaktır. Bu bir dönüm noktası olacaktır. Fatih’in tablosunu sergilemeye adayız. Sigorta sponsoru bulmaya çalışıyoruz. Bunun yanında artık dünyada böyle önemli sanat eserleri müzelere kiralanıyor. Hem belli bir gelir elde ediliyor hem de daha fazla insanın görmesi sağlanıyor. Türkiye’de de bunun başlaması gerek artık. Fatih’in tablosunun da kiralanarak bütün Türkiye’yi dolaşması sağlanabilir.”