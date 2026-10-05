COP31 öncesi TBB, dönüşümün finansmanını konuştu: Bankalardan enerjiye 1 trilyon TL

Ece CEYHUN

Türkiye Bankalar Birli­ği (TBB) Yönetim Ku­rulu Başkanı Alpaslan Çakar, bankacılık sektörünün enerji sektörüne verdiği fi­nansman desteğinin 1 trilyon TL’yi aştığını söyledi. Çakar, “Bugün itibarıyla bankacılık sektörümüzün enerji sektörü­ne kullandırdığı kredi mikta­rı 1 trilyon liranın üzerindedir. Proje finansmanı tarafında ise 695 milyar liralık enerji kredi­lerinin 347 milyar liralık bölü­münü yenilenebilir enerji kre­dileri oluşturuyor. Bir başka ifadeyle, enerji sektörüne veri­len her 100 TL’lik proje finans­manının 53 TL’si yenilenebilir enerjiye sağlanmış durumda. Bankacılık sektörü olarak da­ha fazla kaynağı yeşil ve sürdü­rülebilir yatırımlarla buluştur­mayı, uluslararası finansman imkânlarını ülkemize kazan­dırmayı ve yeni finansman mo­delleri geliştirmeyi öncelikleri­miz arasında görüyoruz” dedi.

TBB Yönetim Kurulu Baş­kanı Alpaslan Çakar ve yöne­tim kurulu üyeleri ile Ulusla­rarası Enerji Ajansı (IEA) Baş­kanı Fatih Birol, “Dönüşümün Finansmanı: COP31 Yolun­da Türkiye” başlıklı basın bu­luşmasında gazeteciler ile bir araya geldi. Toplantıda konu­şan TBB Başkanı Çakar, yeni­lenebilir enerji kapasitesinin artırılması, enerji verimliliği, sanayinin düşük karbonlu üre­time geçişi ve yeni teknolojile­re uyumun gelecek dönemin önemli yatırım alanları oldu­ğunu söyledi. Çakar, enerjideki bu dönüşümün çok büyük bir yatırım ihtiyacını da berabe­rinde getirdiğine dikkati çekti.

1,5 derece hedefi için yıl­lık yaklaşık 7,8 trilyon dolar­lık iklim yatırımına ihtiyaç duyulduğunu hatırlatan Ça­kar, “Uluslararası Enerji Ajan­sı, 2026’da küresel enerji ya­tırımlarının 3,4 trilyon dolara ulaşmasını, bunun yaklaşık 2,2 trilyon dolarının temiz enerji alanlarına yönelmesini bekli­yor” diye konuştu. Türk banka­cılık sektörü olarak sermayeyi nitelikli ve sürdürülebilir yatı­rımlarla buluşturmada önem­li rol üstlendiklerini kaydeden Çakar, COP31’in yeni finans­man modelleri ve işbirlikleri için önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.

Elektrikte 2035’te yüzde 35 pay hedefi

Uluslararası Enerji Ajan­sı Başkanı Fatih Birol da COP31’in Türkiye için muaz­zam bir fırsat olduğunu belir­terek, “Antalya’da önemli ka­rarların alınmasının yanı sıra iklim değişikliğiyle mücadele­yi ve bu alanda atılabilecek so­mut adımları Türkiye kamuo­yuna anlatmak için de önemli bir platform olacak.” dedi.

COP31’de bugün dünyada yüzde 23 olan elektriğin küre­sel enerji sistemlerindeki pa­yının 2035 yılına kadar yüzde 35’e çıkarılmasının konuşula­cağını dile getiren Birol, “Böy­le bir karar alınması, piyasa­lara çok güçlü bir sinyal vere­cek: Gelecek elektrikte” diye konuştu. Birol, elektrifikasyon hedefinin arkasında çok uzun bir yatırım zincirinin bulun­duğuna işaret ederek, “Türki­ye’nin uluslararası temasların­da Avustralya ile birlikte orta­ya koyduğu bu hedefin giderek daha geniş bir kabul gördüğü­nü görüyoruz. Antalya’da bir­çok ülkenin bu konuda taah­hüt vermesini sağlayabilirsek bu, yalnızca Türkiye için değil dünya için de önemli bir kaza­nım olacak ve Antalya yıllar bo­yunca hatırlanacak” ifadeleri­ni kullandı.

Dünyada enerji yatırımla­rının dağılımına bakıldığında çok önemli bir dönüşümün gö­rüldüğünü anlatan Birol, sözle­rini şöyle sürdürdü: “Geçmişte yatırımların yüzde 40’ı yenile­nebilir enerjiye, yüzde 60’ı fo­sil kaynaklara giderken bu yıl tablo tam tersine döndü. Yeni­lenebilir enerji yatırımları çok hızlı büyüyor. Bunun iklim po­litikalarından bağımsız olarak teknolojiyle de güçlü bir ilişki­si var. Bu dönüşüm bana umut veriyor çünkü Antalya’da güçlü bir taahhüt ortaya koyabilirsek bu yatırımların daha da büyü­mesinin önünü açabiliriz.”

Fonlardan çıkan para bankalara gidiyor

Türkiye Bankalar Birliği ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, fon piyasasında yaşanan gelişmelere ilişkin ise yaşanan gelişmelerin bankacılık sektörüne olumsuz yansımasını beklemediklerini söyledi. Çakar, “Fon konusu sınırlı bir alan, rakamsal büyüklüğü çok değil. Bankacılık sektörüne negatif yansımasını beklemiyoruz. Pazar aynı pazar. Oradan çıkan para bankacılık sektörüne gidiyor. Para sistemin içinde kaldı. O nedenle sektörün negatif etkilemesi söz konusu değil” dedi. Çakar, zorunlu karşılıklardaki düzenlemeye ilişkin de KOBİ’lerde enflasyonun altında bir büyüme oranı olduğunu, buna ihtiyaç duyulduğunu, çünkü likiditeye ulaşma konusunda en büyük sorunun KOBİ’lerde olduğunu, büyüklerin çok fazla bir sorunu olmadığını söyledi.