Çöpten topladığı yünlerle iş kurdu

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yaşayan 51 yaşındaki ev hanımı Cemile Şahin, yastık ve minder dikerek ev ekonomisine katkı sağlamaya başladı. Her geçen gün işini geliştiren Şahin, yorgan işine de girdi.

Sokakta gezerken çöpe atılan yünleri gören Şahin, bu yünleri toplayıp yıkayıp, dezenfekte ettikten sonra satmaya başladı.

Yünleri çöpe atan vatandaşlar, çöpe atmak yerine Şahin’in iş yerine götürüp satmaya başlarken girişimci kadın da işini yeni makineler alarak büyüttü. Geri dönüşüme de büyük katkı sağlayan Şahin, "Çöplerde yün görünce bundan ne yapabiliriz diye düşündüm. Sonra bir yorgan makinesi aldım. Elle yıkayıp taradıktan sonra makine ile yünden yorgan yapmaya başladım" dedi.

Teşvik aldı, işini büyüttü

Yün yorganının sağlık açısından da tavsiye edildiğini hatırlatan Şahin, "Denesinler, yün ile elyaf arasında ne kadar fark olduğunu görürler" ifadelerini kullandı. Yorgancılık gibi geleneksel mesleklerin bitmek üzere olduğunu belirten Şahin, teşvik aldığında daha da cesaretlendiğini ifade ederek işini büyütmeyi hedeflediğini söyledi. Esnaf ve Sanatkarlar Odasına bağlı olduklarını ifade eden girişimci kadın, "Bir kurumumuz var. Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile bakanlıkların buna destek vermesi, bu kültürü yaşatması bizi mutlu eder" dedi.

Çöp konteynerlerini dolaşıp yün arıyor

Eşine büyük destek veren Mehmet Şahin ise, "Birkaç günde bir çöp kenarına bir çuval bırakıyorlar. Yeni evlenen çiftlerin çoğu yorgan dikmeyi bilmiyor. Kirlendiği zaman yüzüyle beraber çöpe atıyorlar. Biz de bu yünü alıp yıkadıktan sonra makineden geçirip, tekrar yorgan yapıyoruz" dedi.