Çorlu'da ihracatçılar Türkiye'nin üretim üssü olmaya talip
Tekirdağ sanayisinin temsilcileri, DÜNYA Gazetesi, Euler Hermes ve Çorlu TSO’nun ortaklaşa düzenlediği toplantıda, yaşanan sorunları, sektörlerindeki gelişmeleri ve büyüme hikayelerini anlattı. (Ender Yazıcı)
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