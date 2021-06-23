Çorum, savunma sanayisinin üssü olmayı hedefliyor

Müberra TAŞÇI

Çorum'da sanayicilerin savunma sanayisine yönelik üretim yapmalarını teşvik etmek, önemli savunma sanayi tesislerinin yöneticileri ile iş insanlarını bir araya getirmek amacıyla SAHA İstanbul ile Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından “Savunma Sanayi Buluşması” gerçekleştirildi.

Etkinliğin ilk oturumunda Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ve Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede konuşma yaparken, ikinci oturumda da panel düzenlendi. Yönetim Kurulu Başkanımız Hakan Güldağ’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele Savunma Sanayi Başkanlığı Sanayileşme Daire Başkanı Murat Çizgel, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdür Zekeriya Coştu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdür Vekili Serkan Çelik, Makina Kimya Endüstrisi Genel Müdürü Yasin Akdere, Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürü İmdat Ersoy, ASELSAN Tedarik Zinciri Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Nuh Yılmaz, TAİ-TUSAŞ Tedarik ve Sanayileşme Müdürü Veli Erdoğan, Roketsan Tedarik’ten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Akın Toros, TÜBİTAK SAGE Genel Müdürü Gürcan Okumuş katıldı.

“Firmalarımız Bakanlık’tan proje alır hale gelmeli”

Çorum’un limanı, denizi ve havaalanı olmamasına rağmen Orta Karadeniz Bölgesi’ndeki diğer illerin yapmış olduğu ihracatın yarısını tek başına yaptığını dile getiren Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, “Çorum, üç organize sanayi bölgesi, teknokenti ve 1 milyar dolara yaklaşan ihracatıyla ciddi bir noktaya geldi. Çorum OSB’de 4 firmamız gizlilik ilkesine uyarak savunma sanayi alanında önemli işler yapıyorlar. Gelinen noktada yerlilik yüzde 70’in üzerine çıktı. Savunma sanayiinde faaliyet gösteren şirketlerimiz dünyada öne çıkmaya başladı” diye konuştu.

Savunma sanayiinde yıllık 10 milyar TL’lik Ar-Ge oluştuğunu belirten Dere, şöyle devam etti: “Bu yeterli değil. Ülke olarak savunma sanayisine yaptığımız Ar-Ge harcamasını Amerika’da bir firma tek başına yapıyor. Bu gerçekleri bilmemiz lazım. Savunma sanayiindeki yüzde 70 yerlilik oranını yüzde 90-95’lere getirmeliyiz. Bunu tüm kritik teknolojileri yerlileştirerek yapabiliriz. Bunun yolu vakıf şirketleri, kamunun firmaları, tersaneleri olamaz. Onlar belirli bir yere kadar geldiler. ASELSAN’ın, Roketsan’ın, TAI’nin binlerce alt yüklenicisi var. Bunların ana yüklenici olması lazım. Artık kendileri Milli Savunma Bakanlığı’dan proje alır hale gelmeli. Çorum’daki sanayicilerimiz orta ölçekli. Bu firmalar, büyük ölçekli sanayici haline gelerek Milli Savunma Bakanlığı’ndan proje alır duruma gelmeli.”

“Çorumlu firmalara yol göstererek katma değeri artırmayı hedefliyoruz”

Çorumlu firmalara yol göstermeyi ve daha yüksek katma değerli ürünler üretmeyi hedeflediklerini belirten Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ise, “SAHA İstanbul, Marmara Bölgesi’nin ötesine geçti, Anadolu’da yüzlerce üyeyi bünyesine kattı, Türkiye’nin en büyük Avrupa’nın ise sayılı sanayi kümeleri organizasyonlarından biri oldu. Kısa sürede kurmuş olduğumuz kümelenme ağını Türkiye geneline genişletmeyi, savunma sanayiinde çalışma potansiyeli olan Çorumlu firmalara yol göstermeyi ve daha yüksek katma değerli ürünler üretmeyi hedefliyoruz. Çorum’un gıda, makine ve teçhizatla toprağa dayalı sanayi tecrübesini daha rekabetçi sektörlere entegre ederek dönüştürmek ve orta yüksek ile yüksek teknolojili imalat sanayisiyle ülkemizin yerlilik ve millilik oranını daha da artırmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Çorum’da sanayi altyapısının tamamlanan ve faaliyete OSB’lerle güçlendiğini söyleyen Büyükdede, “Bakanlığımızca kısmen kredilendirilen toplamda 866 hektarlık Çorum, Sungurlu ve Osmancık OSB’lerimizde 150’ye yakın sanayi parselimiz yatırımlara hazır bir şekilde sanayicilerimizi bekliyor. Yatırımcılar, Çorum’da 4’üncü bölge teşviklerinden yararlanarak yatırım yapabilir” şeklinde konuştu.

Çorum’da sanayi alanında çözüm bekleyen iki sorun olduğunu dile getiren Çorum Vali Yardımcısı Recep Yüksel de şunları kaydetti: “Sorunlarımızdan biri demiryolunun diğeri de havalimanının olmaması. Kentin önünün lojistik açıdan mutlaka açılması gerekiyor. OSB’lerimiz, teknokentimiz, makine ve imalat teknolojileri konusunda öne çıkan 15 üniversiteden biri olan üniversitemiz ve sanayicimiz ile elimizden geleni yapmaya hazırız.”

“Çorum kabına sığmıyor”

Çorum Organize Sanayi Bölgesinin gün geçtikçe büyüdüğünü ve kabına sığmadığını söyleyen Çorum TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, “10 yıldır savunma sanayinde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bugün Çorum’da 4 firmamız gizlilik sözleşmesiyle birlikte savunma sanayisine Çorum’dan üretim yapmaktadır. Çorum kabuğuna sığmıyor ve her şeyi hak ediyor ama bizimde beklentilerimiz var. İstanbul ve Ankara artık sanayi anlamında tamamen sıkışmış durumda. Savunma sanayiinde Çorum da bir üs olabilir. Çorum’da altyapı ve sanayi kültürümüz var. Savunma sanayi haricinde makine sanayiinde de dünya pazarında 200 firmamız 160 ülke ile çalışıyor. Sanayicinin hem fikir olduğu tek konusu ise demiryolunun Çorum’a gelmesi” dedi.