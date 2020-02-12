ÇOSB, 2019’da 3,5 milyar dolarlık ihracat yaptı

12 Şubat 2020

Barış SEDEF

TEKİRDAĞ - Ar-Ge alanında yapılan yatırımların ekonomik büyümede etkili olan temel parametreler arasında yer aldığına işaret eden ÇOSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, “Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi olarak ekonomik büyüme ve kalkınma performansımızı etkileyen en önemli faktörün Ar-Ge ve yenilik olduğunu biliyoruz. ÇOSB’daki firmalarımızda çok sayıda patent ve faydalı modele imza atılmıştır. Tekirdağ’da kurulu toplam 50 Ar-Ge merkezinin yaklaşık yarısı ÇOSB’da, ayrıca ilimizdeki 9 Tasarım Merkezi’nin 2 tanesi ÇOSB’da bulunuyor. Yaptığımız bilgilendirici çalışmalarla birlikte 2016’da Ar-Ge Merkezi sayısı 9 iken bu sayı 2019’da 25’e yükseldi. Bu gelişmeler bölgemizde yapılan 3,5 milyar dolarlık ihracata pozitif yönde katkı sağladı” şeklinde konuştu. Bölgede 77 bin çalışanın aktif olarak istihdam zincirinde üretime katkı sağladığının altını çizen Sözdinler, “Bu istihdam sayıları her geçen gün artmaktadır. Bölgemiz, bünyesindeki 41’i uluslararası yatırımcı olmak üzere 266 fabrika bulunuyor” bilgisini verdi.

Diğer taraftan Ar-Ge inovasyon konusunda ‘Sanayide Dijital Dönüşüm Eğitim ve Araştırma Merkezi’ kurmak için çalışmalara başladıklarının anlatan Sözdinler, “Bu proje kapsamında dünyada Endüstri 4.0 olarak bilinen teknolojiyi, kurumumuz bünyesinde bulunan Özel ÇOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde hayata geçirecek, öğrencilerimizin ve bölgemiz sanayicilerinin bu teknolojiyi öğrenme ve uygulaması noktasında çok özel bir laboratuvar oluşturacağız” dedi. Dijital dönüşüm kapsamında yapılan faaliyetlerden de bahseden Sözdinler, “Bu kapsamda hizmetlerimizin dijitalleşmesi kapsamında elektronik uygulamalarımızın yaygınlaştırılmasına ağırlık veriyoruz” açıklamasını yaptı.

100 engelli bireye istihdam sağlayacak

Engelli bireylerin istihdamına yönelik ZEKİ projesini de hayata geçireceklerine işaret eden Sözdinler, “İnşaatına başlanılan ve ülkemiz açısından önemli bir örnek olacak şekilde zihinsel engellilerin istihdamına yönelik Zihinsel Engelliler Korumalı İşyeri Merkezi (ZEKİ) projesini en yakın zamanda hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bölgemiz ve ülkemiz açısından önemli bir örnek olarak gördüğümüz ZEKİ projemiz tamamlandığında 100’ü aşkın engelli vatandaşımızın istihdamı sağlanacaktır” diye konuştu.

“80 bin metreküp atık su arıtılıyor”

ÇOSB olarak kurmuş oldukları atık su arıtma tesislerinde günlük 80 bin metreküp atık su arıtıldığını kaydeden Sözdinler, “Bu arıtma tesisinde atık sulardan kaynaklanan atık çamurunu yakacak bir tesisi kurduk. Günlük 100 ton kapasiteli bu tesisin de çevre yatırımlarımız adına çok önemli olduğunu düşünüyoruz” bilgisini verdi.



Türk Patent ve Marka Kurumu verilerine göre, Tekirdağ bölgesi 2019 yılında 120 patent başvurusu gerçekleştirirken bunun önemli bir bölümü Çerkezköy OSB bölgesinden geldi. 2018 yılında kentte 92 patent başvurusu yapılırken, 2019 yılı genelinde 2018’e göre totalde yüzde 30’luk bir artış söz konusu. 2019 yılına ilişkin bölgede yapılan toplam tasarım başvurusu ise 198 olarak kayıtlara geçti. Bu rakamların 2020’de bölgede yapılacak fikri sınai ve mülkiyet hakları alandaki çalışmalarla artması bekleniyor.