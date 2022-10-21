Cottonbox, odağına sürdürülebilirliği aldı

Seher KARATAŞ / DENİZLİ

Türkiye ev tekstili sektörünün önde gelen markalarından Cottonbox, 2022 yılını yüzde 100 büyüme ve 300 milyon TL ciro ile kapatmaya hazırlanıyor. Uluslararası arenada bilinirliğini her geçen gün artıran, Orta Doğu, Balkanlar, Orta Asya, Rusya, Kuzey Afrika, Çekya, Almanya, Fransa, Macaristan, Danimarka, Kanada ve Amerika başta olmak üzere toplam 47 ülkeye ihracat yapan Cottonbox, kısa vadede Güney Amerika ve Batı Avrupa ülkelerine de girmeyi planlıyor. Firma, 2023 yılını ise yurt içinde yüzde 35, ihracatta ise yüzde 15 büyüyerek yılı 400 milyon TL ciro ile kapatmayı hedefliyor. Yurt geneline yaklaşık 1200, yurt dışında ise 47 ülkede yaklaşık 450 satış noktasıyla tüketiciye ulaşan Cottonbox, iç pazarda yaptığı markalaşma yatırımlarını dış pazara da taşıyor ve yurt dışında markalaşma çalışmalarına hız veriyor. Firma, 5 yıllık süreçte bayileşme faaliyetleriyle yurt dışında istikrarlı bir büyüme hedefinde.

Yeni üretim tesisiyle kapasite yüzde 100 artacak

Üretim kapasitesini artırarak, özel ve hızlı üretim yapmak için yeni yatırımlara yönelen Cottonbox, 2023 yılında 100 milyon TL’lik yatırımla yeni üretim tesisini faaliyete sokacak. Böylelikle adet bazlı üretim kapasitesini bir yılın sonunda yüzde 50-60 civarı artıracak olan markanın istihdamı da yüzde 30 büyüyecek.

Doğa dostu bir marka olarak sürdürülebilirliğe yönelik çalışmalara yoğunlaştıklarını belirten Turgut, “Son yıllarda ülkemizde pamuğun sürdürülebilir, doğal ve çevreci olarak üretilmesi için çalışmalar yürütülüyor. Biz de üzerimize düşeni yapmak için kollarımızı sıvadık ve yeni koleksiyonumuzda geri dönüştürülmüş pamuk ipliği ile ürettiğimiz ürünlerimizle doğa dostu tasarımlar hazırladık. Bu konuda önümüzdeki dönemde çalışmalarımızı yoğunlaştırarak gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakmak adına elimizden geleni yapacağız” dedi.

Yurtdışında 50 mağaza hedefliyor

İhracat faaliyetlerinin yanı sıra yurt dışında mağazalaşma ve bayilik çalışmalarını da yoğunlaştırdıklarını dile getiren Cottonbox Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Turgut, “Kısa dönemde yeni pazarlara girerek sektördeki gücümüzü ve global marka vizyonumuzu daha da derinleştirmek istiyoruz. Ayrıca kendi markamızla yer aldığımız Balkanlar, Doğu Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Asya, Orta Doğu ve Körfez ülkelerinde kendi marka tabelamızla bayilerimize perakende satış mağazaları açtırmak istiyoruz” dedi. Cottonbox’ın, İran, Kazakistan, Tunus, Gürcistan, Ukrayna ve Rusya gibi ülkeler başta olmak üzere yurtdışında 25 konsept mağazası bulunuyor. Marka, 5 yıl içinde yurt dışı mağaza sayısını 50’ye çıkarmayı hedefliyor. Nuri Turgut, “Yıllık 1 milyon adet ürünümüz Cottonbox etiketiyle paketleniyor ve birçok farklı coğrafyada tüketicilerin beğenisine sunuluyor. 2023 yılında da yeni pazarlar ve yeni coğrafyalar arayışında olmaya devam edeceğiz. Yakın zamanda Güney Amerika ve Batı Avrupa ülkelerine de girmeyi planlıyoruz. Aynı zamanda uyguladığımız Co Branding stratejimizle o bölgede yaygın olarak tercih edilen zincir gruplarıyla işbirliği yaparak, ürünlerin üzerinde hem o ülkeye ait markanın hem de Cottonbox’ın logosunun yer almasını sağlıyoruz. Bu da ana stratejimiz olan markalı ihracat politikamızdan vazgeçmeden yurt dışı hedefl erimize ulaşma ve yerel gücü kullanarak tüketiciye daha hızlı ulaşma imkanı sağlıyor. Cottonbox olarak girdiğimiz ülkelerde marka tescillerimizi yaparak yatırım yapıyoruz” diye konuştu.