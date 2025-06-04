Counterpoint, küresel akıllı telefon sevkiyat tahminini düşürdü

Araştırma şirketi Counterpoint Research, 2025 yılı için küresel akıllı telefon sevkiyatlarındaki büyüme beklentisini yüzde 4,2’den yüzde 1,9’a çekti. Revizyonun gerekçesi olarak, ABD'nin getirdiği yeni gümrük tarifeleri ve bu alandaki süregelen belirsizlikler gösterildi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın 2 Nisan’da açıkladığı yeni gümrük vergileri, Apple gibi büyük teknoloji firmalarının tedarik zincirlerini yeniden düzenlemeye yöneltti. Ancak, 90 günlük geçici duraklama kapsamında akıllı telefonlar ve diğer bazı elektronik ürünlere yönelik vergiler şimdilik askıya alındı.

Counterpoint, büyüme beklentisindeki düşüşün, üreticilerin zaten zayıflayan küresel talep ve artan jeopolitik gerilimlerle mücadele ettiği bir dönemde geldiğini vurguladı. Şirket, Çin pazarındaki sevkiyat artışını da neredeyse durağan olarak revize etti.

Apple ve Samsung gibi büyük üreticilerin sevkiyatlarının, maliyet artışlarının tüketicilere yansıması nedeniyle yavaşlayacağı öngörülüyor. Apple, dünya genelinde yılda 220 milyondan fazla iPhone satarken, ABD’ye yapılan iPhone ithalatının yaklaşık yüzde 20’si Hindistan’dan, kalanı ise Çin’den sağlanıyor.

Geçtiğimiz ay, bir başka analiz şirketi olan International Data Corporation (IDC) da benzer bir uyarıda bulunmuştu. IDC, gümrük tarifelerinden kaynaklanan ekonomik belirsizlik ve tüketici harcamalarındaki düşüş nedeniyle 2025 büyüme tahminini yüzde 2,3’ten yüzde 0,6’ya çekmişti.

Bu gelişmeler, teknoloji devlerinin sadece tedarik zincirleriyle değil, aynı zamanda azalan tüketici talebi ve artan politik risklerle de başa çıkmak zorunda kalacağı bir döneme işaret ediyor.