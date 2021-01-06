COVID-19 aşısında 'BioNTürk' heyecanı

Türkiye, Çin’den gelen Sinovac aşısında onay sürecini beklerken, Ankara kulislerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önümüzdeki hafta COVID-19 aşısıyla ilgili yeni bir müjde vereceği konuşuluyor. Sağlık Bakanlığı koridorlarında BioNTech aşısının Türkiye’de üretilmesiyle ilgili anlaşma sağlandığı ve detayların Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulacağı aktarılırken, gözler bu üretime uygun altyapıya sahip Türk ilaç şirketlerine çevrildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geçtiğimiz hafta sonunda BioNTech aşısının Türkiye’de üretileceğine yönelik açıklamada bulunmuş, “Biontürk randevusu”yla ilgili haberler büyük yankı uyandırmıştı. Şimdi kulislerde BioNTech’in patronu Prof. Dr. Uğur Şahin’in, “Aşının Türkiye ve Almanya üretimini Pfizer’a vermedik” sözleri hatırlatılarak mutlaka bir Türk şirketle anlaşma yapılacağı konuşuluyor. Bakan Varank’ın konuyla ilgili açıklamasında TÜBİTAK’ı anlaşmayla ilgili görevlendirdiğine de dikkat çekilen kulislerde, TÜBİTAK yöneticilerinin bir aya yakın süredir BioNTech ile Ankara arasında mekik dokudukları da ifade ediliyor.

BioNTech’in mRNA teknolojisiyle geliştirdiği FDA onaylı COVID-19 aşısının bioteknolojik açıdan farklı bir altyapı gerektirdiğini dile getiren uzmanlar, “Bu üretim her babayiğidin harcı değil” yorumlarını yapıyor. Sağlık kulislerinde ise bu babayiğidin Türkiye’nin yanı sıra Cezayir ve Kazakistan’da da üretim tesisleri bulunan Abdi İbrahim olduğu konuşuluyor. Zira Mustafa Varank’ın “Türkiye’de aşı üretimi için üç firma Sağlık Bakanlığı’ndan izin aldı” açıklaması da alternatiflerin kısıtlı olduğunu gösteriyor. İddiaları sorduğumuz Abdi İbrahim İlaç Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, DÜNYA’ya özel açıklamalarda bulundu. “Aşı üretme iznini aralık ayında aldık. Aşı üretmek için imkânımız vardı, tesisimiz vardı, başvurduk ve izin aldık. Türkiye’de bu izni alan birkaç firma var. Herkes gibi biz de Türkiye’de aşı üretmek için belirli firmalarla görüşüyoruz. Bunlardan biri de Biontech. Şu anda bir anlaşmamız yok” diyen Barut, görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

Ek yatırım yapacak güçteyiz

BioNTech’in aşısını Türkiye’ye üretmeye talip olduklarının altını çizen Barut, anlaşma sağlanır sağlanmaz ek yatırım yaparak hızlıca üretime geçmek için finansal ve altyapı gücüne sahip olduklarını ifade etti. Barut, “Türkiye’de bu teknolojide bir aşı üretilemez” yorumlarıyla ilgili de şu değerlendirmeyi yaptı: “Biz şu anda Sinovac aşısını üretebiliriz, o teknolojiyi biliyoruz ama BioNTech’in teknolojisini bilmiyoruz. Kısa zamanda nasıl bir ek yatırım gerekiyorsa yapabilme kapasitemiz var. Biz her açıdan bunu başarabiliriz, bu nedenle talibiz.”

Koçak Farma, Erciyes’in aşısını üretmek için anlaştı

Yerli koronavirüs aşısı üreten firmalar arasında yer alan Koçak Farma, aşı geliştirme sürecinde Faz2 aşamasına gelen Erciyes Üniversitesi’yle üretim anlaşması imzaladı. Erciyes Üniversitesi’nin geliştirdiği aşı adayının Faz1 aşamasını tamamladığını, Faz2’ye başlanacağını belirten Koçak Farma CEO’su Hakan Koçak, “Aylık 20 milyon doz aşı üretmek üzere planlama yaptık” dedi. Kendi geliştirdikleri COVID-19 aşı adayının Faz1 araştırmaları için başvuru yaptıklarını ve onay beklediklerini söyleyen Koçak, “Erciyes Üniversitesi’nin aşı adayında süreç daha hızlı ilerliyor. Mayıs ayı gibi Faz3’ün bitmesi bekleniyor. Aşının üretim ve dağıtımını yapmak üzere anlaşma sağladık” diye konuştu.

“Prof. Dr. Uğur Şahin’e mail attım”

Abdi İbrahim İlaç Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, aşı üretimi için sadece BioNTech ile değil Moderna dahil birçok firma ile de görüşme halinde olduklarının altını çizdi. Aynı şekilde BioNTech’in de başka firmalarla görüştüğünü vurgulayan Barut, gelinen noktayı şöyle anlattı: “BioNTech’in en üst düzey yöneticisiyle görüşme halindeyiz. Ancak henüz Prof. Dr. Uğur Şahin ile görüşmedim. Kendisine aralık ayında bir mail attım. Türkiye’de üretime yönelik görüşmelerimizi hatırlattım. Abdi İbrahim’in sadece Türkiye değil Cezayir gibi ülkelerde de üretim gücü olduğunu belirttim. Çünkü biliyorum ki kendisi Almanya ve Türkiye’deki üretimi Pfizer’e vermeyeceğini söylemişti. Ancak elbette onlar da araştırıyorlardır.” Nezih Barut, sürecin biraz da Sağlık Bakanlığı’yla ilgili olduğuna dikkat çekerek, “Bakanlık BioNTech’i başka firmalara da yönlendirebilir, bilinmiyor. Biz bu yatırımı yapmaya hazırız” diye konuştu.