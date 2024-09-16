Covid-19 darbesinin ardından havacılık sektöründen iyi haber

Tüm dünyayı kasıp kavuran Covid-19 pandemisi geride kalırken, havacılık sektörü pandeminin üzerinden geçen 4 yılda yeniden ivme kazandı.

Ülkelerin bir bir tam kapanma kararı aldığı, hava yolu ulaşımının durma noktasına geldiği 2020 yılında 1 milyondan fazla sektör çalışanı işini kaybederken, yolcu gelirleri ise yüzde 69 düşüşle 159 milyar avroya gerilemişti. Pandeminin pik yaptığı 2020 yılında 106 milyar avro zarara uğrayan havacılık sektöründe bazı hava yolu işletmeleri ise kamu yardımı alarak varlıklarını sürdürmeye çalışmıştı.

Havacılık sektörü salgın öncesi döneme dönecek

Ancak geçen 4 yılın ardından kredi derecelendirme kuruluşları son dört yılda yeniden toparlanan havacılık sektörünün yükseliş ivmesini sürdürerek, salgın öncesi döneme döneceğini öngörüyor.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) verilerine göre, S&P, Moody's ve Fitch gibi önde gelen kredi derecelendirme kuruluşlarının uzun vadeli değerlendirmelerine göre yaklaşık 40 hava yolundan oluşan bir örneklemde yatırım yapılabilir (A'dan BBB-'ye) notuna sahip hava yollarının payının 2021 sonunda yüzde 25'ten 2024 Haziran'da yüzde 35'e yükseldiğini gösterdi.

Ancak yüzde 35'lik yükseliş 2020 öncesi gözlemlenen yüzde 41'in gerisinde kalırken, kredi notu ölçeğinin alt ucunda, yüksek derecede spekülatif (CCC-'den D'ye) olarak derecelendirilen hava yollarının sayısı ise 2021'e kıyasla düştü.

Sektör umutlu

2019'a göre daha fazla sayıda hava yolunun düşük kredi notuna sahip olduğu gözlemlenirken, sektör bu durumu iyi haber olarak yorumlandı.

Hava yolu şirketleri, salgın sırasında daha fazla borç almak zorunda kaldıkça, kredi notları düşürüldü ve bu da notu düşürülen şirketler için daha yüksek borçlanma maliyetlerine yol açtı.

Bu zorlu senaryo, 2022'den bu yana faiz oranlarındaki artışla daha da kötüleşirken, mevcut dönemde, sadece kredi notları iyileşmekle kalmıyor, aynı zamanda sektörün mali sağlığı da düzeliyor.

Ayrıca, bu yıl için yapılan ön mali değerlendirmeler, nominal borç seviyelerinde 2019'daki seviyelerin biraz üzerinde bir düşüş olduğunu ve tahmini düzeltilmiş net borç/FAVÖK oranının 3,8 olarak gerçekleştiğini, bunun da 2017-2019 ortalaması olan 4'ten biraz daha iyi olduğunu gösteriyor.

Buna karşın, azalan nominal borç seviyesinin, önemli ölçüde daha yüksek faiz oranları nedeniyle hava yollarını yine de yüksek bir borç servis maliyetiyle baş başa bırakacağı öngörülüyor.