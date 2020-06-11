COVID-19 korunma rehberleri belli oldu

11 Haziran 2020

Mehmet KAYA

ANKARA- Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Bilimsel Danışma Kurulu tarafından, imalat sanayii için COVID-19 salgınından korunmaya yönelik rehber yayınlandı. Üretim tesislerinin çalışan sayısının fazlalığı nedeniyle bulaşma riskinin yüksek olduğu hatırlatıldı. Gıda ve gıda dışı üretim tesisleri için iki ayrı rehber oluşturuldu. Gıda üretimi yapılan alanlarda sosyal mesafe, hijyen, maske ve düzenli el temizliği önerilirken, paketleme servislerinde cansız yüzeylerde virüsün yaşamadığı bilinse de önlem alınması gerekliliği vurgulandı. Rehberde, işletmelere misafir alınmaması tavsiye edildi. Yemekhanelerdeki kişisel mesafenin ise 2 metre olması önerildi. Gıda dışı imalat sanayiinde ise misafir alınmama, sosyal mesafe, hijyen ve maske önerileri tekrarlanırken, üretim tesislerinde sosyal mesafeyi koruyacak şekilde düzenleme yapılması önerildi. İmalat sanayii için TSE'nin de ayrıca COVID-19 korumalı üretim standardı ve sertifikası bulunuyor.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde yapılan çalışmalarla işletme, kurum, kuruluş ve plaj-park gibi ortamlarda uyulması gereken kurallar, alınması gereken önlemlere yönelik rehber sayısı 56'ya ulaştı. İmalat sanayiine yönelik alınması gereken önlemler de rehberlere eklendi. İşletmelerin ofis, üretim, paketleme, asansör, yemekhane gibi alanlarda alması gereken önlemler sıralandı.

Bütün tesislerde, ortak kullanılan ve dokunulan kapı kolları, dolap kolları, ışık düğmeleri vb. ortak temas noktalarının sık sık dezenfekte edilmesi kuralı hatırlatıldı.

Plastik malzemeyle üretilen bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihazların klor bileşikleri ile temizlenmesinin uygun olmadığı, bunun yerine alkol kullanılması gerektiği belirtildi. Ayrıca, dezenfeksiyon için ULV, ozon ve dezenfeksiyon tüneli uygulamaları yapılmaması gerektiği bildirildi. Temizlik personelinin maske ve eldiven kullanması önerildi.

Gıda imalatı yapan yerlere yönelik rehberde, virüsün gıda maddelerinde çoğalmadığı ve gıda aracılığıyla yayılmadığı hatırlatıldı. Bu bilgiye karşılık, çok sayıda kişinin birarada bulunması nedeniyle, sosyal mesafe, çalışma ortamının bulaşmaya yol açmayacak şekilde ayarlanması, maske, ortam hijyeni, kişisel hijyenin sağlanması gerektiği hatırlatıldı. Asansörlerde de kullanım sınırlandırılması ve binen kişi sayısında azaltma önerildi.

Gıda ve gıda dışı imalat sanayiinde ortak öneri olarak, yemekhanelerde ise mesafenin iki metre olarak ayarlanması, girişlerde el antiseptiğiyle temizlik, gruplar halinde yemek yenilmesi, tek kullanımlık kaplarla sunum, tuz, baharat, bardak gibi ürünlerin tek kullanımlık sunulması, yemekhane çalışanlarının maske takması önerildi.

Yine ortak öneri olarak, dinlenme-soyunma odalarında gruplar halinde kullanım, girişlerde antiseptikle temizlik, günlük elbiseler ile iş elbiselerinin birbirine temas etmemesi, havalandırma tavsiye edildi. İşletmelerde ayrıca, musluk, duşlar, ışıklar gibi ortak temas noktalarında sensörlü sistemlere geçilmesi önerildi.