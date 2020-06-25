COVID-19 sürecinde İsviçre, Azerbaycan ve Venezuela'ya ihracat arttı

25 Haziran 2020

Türkiye İhracatçılar Birliği (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin mart-mayıs döneminde 217 ülke ve 17 serbest ticaret bölgesine gerçekleştirdiği toplam ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33.1 azalarak 29 milyar 737 milyon 446 bin dolar düzeyinde gerçekleşti.

Yılın mart-mayıs döneminde Türk ürünlerine en fazla talep gösteren ülke 2.8 milyar dolarlık ihracat yapılan Almanya olurken, bu ülkeye dış satım yıllık bazda yüzde 29.3 geriledi.

Almanya'yı yüzde 17.5 düşüşle 1.8 milyar dolarlık ürün satılan ABD ve yüzde 34.2 azalışla 1.7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirilen İngiltere takip etti.

Söz konusu dönemde Irak ve İtalya'ya yaklaşık 1.3 milyar dolar, Fransa'ya 1.1 milyar dolar, Hollanda ve İspanya'ya 1 milyar dolar, İsrail'e 891.3 milyon dolar ve Rusya'ya 721.5 milyon dolar değerinde ürün satıldı.

COVID -19 salgınının ekonomiye etkilerinin güçlü şekilde hissedildiği mart, nisan ve mayıs aylarında ihracatın 2019'un aynı dönemine kıyasla değer bazında en çok yükseldiği ülkeler ise İsviçre, Azerbaycan ve Venezuela olarak sıralandı. İsviçre'ya dış satım 42.3 milyon dolar artarak 260.9 milyon dolara yükselirken, Azerbaycan'a ihracat 36.3 milyon dolar artışla 429.4 milyon dolara ve Venezuela'ya 27.6 milyon dolar yükselişle 50.9 milyon dolara çıktı.

Bu dönemde ihracatta değer bazında kaydedilen artışta bu ülkeleri Türkmenistan, Cibuti, Gana, Filistin, Burkina Faso, Endonezya ve Mali takip etti.

İhracatta artış yaşanan ülkelerin yaklaşık yarısı Afrika'dan

Öte yandan, mart-mayıs döneminde yıllık bazda ihracatta artış kaydedilen 56 ülkenin 26'sını Afrika ülkelerinin oluşturması dikkati çekti. Dış satım söz konusu dönemde Cibuti dışında Gana, Burkina Faso, Mali, Somali, Fildişi Sahili, Sudan, Togo, Eritre, Liberya gibi Afrika ülkelerinde de yükseldi.

İhracatta artış kaydedilen diğer ülkelerin ise Guam, Vanuatu ve Samoa başta olmak üzere 10'u Okyanusya'da, Guatemala, Britanya Virjin Adaları ve Bolivya gibi yedisi de Orta ve Güney Amerika'da bulunan ülkelerden oluştu.

Avrupa'ya dış satım sert düştü

Mart, nisan ve mayıs aylarında 2019'un aynı dönemine göre 161 ülkeye ihracat gerilerken, değer bazında en fazla düşüş yaşanan ülkeler ise İtalya, Almanya, İspanya, Fransa ve İngiltere oldu.

Söz konusu dönemde İtalya'ya dış satım 1.2 milyar dolar azalarak 1.3 milyar dolara gerilerken, Almanya ve İspanya'da da yaklaşık 1.2'şer milyar dolar düşüşle sırasıyla 2.8 milyar dolar ve 1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Fransa'ya ihracat 1 milyar dolar azalışla 1.1 milyar dolara ve İngiltere'ye dış satım 858,5 milyon dolar düşüşle 1.7 milyar dolara geriledi.

Dış satımda değer bazında kaydedilen düşüş sıralamasında bu ülkeleri Irak, İran, Suudi Arabistan, ABD ve Romanya takip etti.

Mart-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre ihracatı değer bazında en çok artan ülkeler şu şekilde sıralandı (bin dolar):

Mart-Nisan-Mayıs Ülke 2019 2020 Değişim (%) Değer Farkı İsviçre 218.629,0 260.916,5 19,3 42.287,4 Azerbaycan 393.114,0 429.367,2 9,2 36.253,3 Venezuela 23.248,7 50.858,8 118,8 27.610,0 Türkmenistan 168.041,7 189.206,7 12,6 21.165,0 Cibuti 54.594,7 73.023,7 33,8 18.428,9 Gana 83.019,0 98.340,9 18,5 15.321,9 Filistin 17.322,8 27.736,7 60,1 10.413,8 Burkina Faso 7.374,3 14.459,4 96,1 7.085,1 Endonezya 62.545,5 69.009,0 10,3 6.463,5 Mali 10.510,8 16.833,9 60,2 6.323,1 Diğer 43.424.584,5 28.507.693,6 -34,4 -14.916.890,9 Toplam 44.462.985,2 29.737.446,4 -33,1 -14.725.538,8

Aynı dönemde dış satımı değer bazında en çok düşen ülkeler ise şöyle sıralandı (bin dolar):

Mart-nisan-mayıs Ülke 2019 2020 Değişim (%) Değer Farkı İtalya 2.457.289,9 1.260.680,0 -48,7 -1.196.610,0 Almanya 3.978.873,4 2.815.004,7 -29,3 -1.163.868,7 İspanya 2.177.613,1 1.022.045,0 -53,1 -1.155.568,1 Fransa 2.100.963,6 1.093.579,5 -47,9 -1.007.384,1 İngiltere 2.507.338,3 1.648.891,3 -34,2 -858.447,0 Irak 1.938.432,5 1.340.001,2 -30,9 -598.431,3 İran 627.933,8 137.986,4 -78,0 -489.947,4 Suudi Arabistan 1.035.753,0 639.637,3 -38,2 -396.115,7 ABD 2.176.825,7 1.796.498,0 -17,5 -380.327,7 Romanya 1.040.048,0 712.634,4 -31,5 -327.413,6 Diğer 24.421.913,8 17.270.488,6 -29,3 -7.151.425,2 Toplam 44.462.985,2 29.737.446,4 -33,1 -14.725.538,8

Kaynak: AA