COVID-19 tarihin en büyük teknoloji harcamalarına sahne oldu

KPMG’nin her yıl Harvey Nash ile yaptığı CIO Araştırması’nın 22’ncisi açıklandı. Dünyanın en büyük BT liderleri araştırmasına bu yıl 83 ülkedeki teknoloji devi şirketlerden 4 bin 200’den fazla CIO ve teknoloji yöneticisi katıldı.

Araştırma pandemiyle açılan 2020’de şirketlerin bilgi teknolojileri stratejileri ve yatırımlarındaki değişimi gösteriyor, salgının etkisini inceliyor. Bu yılki araştırmadan dikkat çeken bazı başlıklar şöyle:



Pandeminin başında verilen küresel karantina alarmında şirketler teknolojiye ayırdıkları bütçelerin üzerine çıktı. Uzaktan güvenli çalışma şartlarını sağlamak için haftada fazladan 15 milyar dolar harcandı. BT liderleri, ülkesel kilitlenmelere geçilmesiyle birlikte yıllık bütçelerinden fazlasını üç ayda harcadıklarını söylediler.



Pandemiyle birlikte siber saldırılarda da büyük artış yaşandı



Araştırmaya katılan her 10 BT liderinden dördü şirketlerinin siber saldırıya uğradığını belirtti. Bu saldırıların yüzde 83’ü phishing (kimlik avı) yüzde 62’si evden çalışma zaafiyetinden yararlanmak isteyen kötü amaçlı yazılım olarak sınıflandırıldı.



Bu geçişi desteklemek isteyen şirketler donanımlı siber güvenlik uzmanlarını bulmakta zorlandı. Ankete katılan teknoloji liderlerinin yüzde 35’ine göre ‘siber güvenlik’ şu anda en önemli beceri eksikliği. Bu yetenek, 10 yıldan uzun zamandır ilk kez sıralamada liste başında yer aldı

Araştırma, salgın sırasında teknoloji harcamaları büyük ölçüde artsa da teknoloji bütçelerinin 2021’de daha fazla baskı altında olacağını gösteriyor. COVID-19’dan önce BT liderlerinin yüzde 51’i gelecek yıl teknoloji bütçesinde artış bekliyordu. Pandemi sırasında bu oran yüzde 43’e düştü. Yine de rakam bütçelerde büyük oranda artış olacağını anlatıyor. Bu 2008’deki küresel finansal krizin ardından 2009’da yükselen BT harcamasının neredeyse iki katı.



Güvenlik ve gizliliğe yapılan yatırımların oranı yüzde 47 olarak ortaya çıkarken, altyapı ve bulut sistemlere yapılan yatırım COVID-19 sırasındaki en büyük üçüncü yatırım oldu.



BT liderlerinin neredeyse yarısı (yüzde 47) COVID-19’un, dijital dönüşümün parçası olan yapay zeka, makine öğrenimi, blockchain ve otomasyonun benimsenmesini hızlandırdığı görüşünde.



Teknoloji liderlerinin yüzde 86’sı iş gücünün önemli bölümünü uzaktan çalışmaya kaydırdı. Yüzde 43’ü pandemiden sonra, ekibin yarısından fazlasının uzaktan çalışmasını bekliyor.



Araştırmaya katılan her 10 teknoloji liderinden 8’i ekiplerinin ruh sağlığı konusunda endişeli olduğunu ifade etti. Her 10 CIO’dan 6’sı personelini desteklemek için programlar oluşturdu.