"COVID-19 ve anlaşmasız Brexit'in maliyeti yıllık 174 milyar dolara ulaşabilir"

05 Ekim 2020

Çok uluslu hukuk firması Baker & McKenzie, COVID-19 salgını sebepli ekonomik kriz ve Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) bir anlaşma imzalamadan ayrılmasının ülkeye yıllık ekonomik maliyetinin 174 milyar dolara ulaşabileceğini açıkladı.

Baker & McKenzie'nin "Birleşik Krallık Ticaretinin Geleceği: Brexit ve COVID-19 Gerçeği" raporunda, COVID-19 salgınının birleşik Krallık gayri safi yurt içi hasılasında, salgın öncesine göre yüzde 2,2'lik bir düşüşe sebep olduğu belirtildi.

Raporda, bir anlaşma olması durumda bile, Brexit'in uzun vadede Birleşik Krallık gayri safi yurt içi hasılasını yüzde 3,1 düşüreceği ve bunun yanında mal ihracatının da yüzde 6,3 azaltacağı öngörüldü.

Diğer yandan AB ile bir Brexit anlaşmasına imza atılmaması durumda AB2den ayrılışın maliyetinin yüzde 3,9 artacağı belirtildi.