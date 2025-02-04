Covid-19'dan daha büyük bir krize gebe... Küresel otomotiv sektöründe 'tarife savaşı' kaygısı!

Küresel otomobil endüstrisi, Donald Trump’ın küresel gümrük tarifeleri politikasıyla ilgili belirsizlik nedeniyle büyük bir endişe içinde. Financial Times’ın haberine göre uzmanlar, olası bir gümrük vergisi savaşının, otomotiv tedarik zincirinde Covid-19 pandemisinden daha büyük bir krize yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

General Motors, Stellantis ve Tesla yöneticileri, gümrük vergilerinin etkisini azaltmak için ABD’de üretimi artırmayı planladıklarını belirtti. Ancak şirketler, ABD’nin ticaret ve enerji politikalarındaki uzun vadeli belirsizlik nedeniyle büyük ölçekli ve maliyetli stratejik değişiklikler yapma konusunda temkinli davranıyor.

Çinli Geely tarafından desteklenen elektrikli otomobil üreticisi Polestar’ın CEO’su Michael Lohscheller, gümrük vergilerine aşırı tepki vermenin tehlikeli olabileceğini ifade etti. Tedarik zinciri uzmanları, olası bir tarife savaşının, otomobil parçaları üreticileri arasında iflas zincirine neden olabileceği konusunda uyarıyor.

Özellikle Meksika’da üretilen otomotiv parçalarının ABD’de işlenerek tekrar Meksika’ya gönderilmesi gibi süreçlerin, yeni tarifelerle birlikte ek maliyetler oluşturabileceği belirtiliyor. AutoAnalysis danışmanlık şirketinin yöneticisi Ian Henry, gümrük vergilerinin getireceği muhasebe ve evrak yükünün bile otomobil üreticilerini zorlayacağını belirtti.

İsveç merkezli emniyet kemeri ve hava yastığı üreticisi Autoliv’in CEO’su Mikael Bratt, Meksika’ya uygulanacak daha yüksek tarifeler nedeniyle ek maliyetleri müşterilere yansıtmak için görüşmelere başlayacaklarını duyurdu.