"COVID’e iyi geliyor" algısı fiyatları katladı!

Kuyruk yağının kilo fiyatı son üç ayda, 25 liradan 50 liraya kadar yükseldi. Özellikle döner ve pidede yoğun olarak kullanılan kuyruk yağının, pandemide evlere paket servisin artması ve COVID-19 ile mücadelede D vitamini bakımından zengin olması nedeniyle tüketiminin arttığı belirtiliyor.

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazıl Yalçındağ, Türkiye’de toplam et üretiminin sadece yüzde 2’sinin kuyruk yağı olduğunu ve talebin artması nedeniyle fiyatların aşırı yükseldiğini söyledi. Yalçındağ, “Kuyruk yağı Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde akkaraman ve dağlıç türü hayvanların gövdelerinden elde ediliyor. Talep genelde Urfa, Antep ve Diyarbakır tarafında kesilen hayvanlardan karşılanıyor. Trakya ve iç Anadolu Bölgesi’nde genellikle merinos veya kıvırcık dediğimiz hayvanlar bulunuyor. Bunlardan kuyruk yağı elde edilmiyor. Buna bağlı olarak talep kıvırcık hayvana olunca kuyruk yağı da değerleniyor” dedi.

Ciğer fiyatları da arttı

Son dönemde ciğerin de etten daha pahalı hale geldiğine dikkat çeken Yalçındağ, özellikle sosyal medyada yayılan haberlerin kuyruk yağının tüketimde etkili olduğunu ifade ederek, “Kuyruk yağı D vitamini bakımından zengin bir besin türü. Özellikle sosyal medyada COVID-19 ile mücadelede D vitaminin çok etkin olduğu bilgileri dolaştığı içim tüketim de artmış oldu” diye konuştu.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik ise, ciğer fiyatlarıyla ilgili de benzer bir durumun yaşandığına değinerek şöyle konuştu: “Türkiye, pide ve döner gibi iki önemli yemeğin kültürüne sahip. Bu iki yemek de kuyruk yağı kullanılmadan lezzetli bir şekilde yapılamıyor. Bu nedenle kuyruk yağına ülkemizde her zaman büyük talep oluşuyor. Bu yıl ayrıca COVID-19 nedeniyle evde gıda tüketimi arttı. Özellikle döner ve pide paket servisine çok uygun yiyecekler. Elimizde yemek tüketimiyle ilgili bir veri yok ama kuyruk yağına talebin arttığını görüyoruz. Bunun da fiyatları artırdığını söyleyebiliriz. Çünkü, kesilen hayvan sayısı tüketimdeki hızlı artışı karşılayacak ölçüde birden artmıyor.”

Tüketim artışı eğer üretim artışı ile desteklenmezse fiyatlarda yükselmeyi beraberinde getirdiğine dikkat çeken Çelik, kesilen küçükbaş hayvan sayısı ile ilgili verilerde de tam isabet sağlayamadıklarını ifade etti. 2020 Haziran ayı rakamlarına göre koyun sayısının 42,7 milyona, keçi sayısı 12,35 milyona çıktığı bilgisini veren Çelik, şunları söyledi: “Çok daha sağlıklı ve doğal yayılıma dayanması nedeniyle son yıllarda koyun, keçi sütü ve etine ilgi de arttı. Zaten Türkiye’nin kırmızı et sorununun çözümü de küçükbaş hayvancılıkta yatıyor. Ne yapıp edip küçükbaş hayvancılığın desteklenmeye devam edilmesi gerekiyor.”