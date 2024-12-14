Çözüm önerisi sundu! TESK Başkanı Bendevi Palandöken: SGK prim yükü esnafın belini büküyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkârların karşılaştığı en büyük sorunlardan birinin sigorta primleri olduğunu dile getirdi. Palandöken, "Esnaf ve sanatkârların sigorta primleri gerçekten çok yüksek. Zaten ödeyemiyorlar. Her yıl asgari ücretle birlikte artan sigorta primleri, esnafı daha da zor duruma sokuyor" şeklinde konuştu.

Her yıl artan SGK primlerinin esnafın belini büktüğünü belirten Palandöken, asgari ücrete bağlı olarak hesaplanan sigorta primlerinin esnaf için büyük bir külfet oluşturduğuna dikkat çekti. "En düşük sigorta primi 6 bin 500 TL. Bu meblağları ödemek esnafımız için büyük güçlük oluşturuyor" diyen Palandöken, sigorta primlerinin düşürülmesi gerektiğini belirtti.

Ayrıca, sigorta primlerini düzenli ödeyen esnaflara verilen teşvik oranının yüzde 5'ten yüzde 4'e düşürülmesinin de sorun yarattığını vurgulayan Palandöken, esnaf için daha düşük ve ödenebilir primlerin sağlanmasının önemini ifade etti.

Palandöken, sigorta primlerinin düşürülmesinin sadece esnafı rahatlatmakla kalmayıp, ekonomiye ve istihdama da olumlu etki yapacağına değindi. Sigorta primleri düşerse, işverenlerin daha fazla eleman çalıştırabileceğini ve bu durumun istihdama katkı sağlayarak işsizlik oranını düşüreceğini söyledi.