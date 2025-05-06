Credit Suisse, offshore vergi kaçırma suçlamasını kabul etti! 511 milyon dolar ceza ödeyecek

Credit Suisse, bir iştirakinin ultra zengin Amerikalıların offshore hesaplar aracılığıyla vergi kaçırmasına yardımcı olduğu suçlamasını kabul etti. ABD Adalet Bakanlığı, bankanın 511 milyon dolar ceza ödeyeceğini açıkladı.

ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Credit Suisse Services AG’nin ABD İç Gelir Servisi’nden (IRS) gizli tutulan en az 475 offshore hesapta 4 milyar dolardan fazla para saklamak için komplo kurduğu belirtildi. Suçlamaları kabul eden banka, Pazartesi günü mahkum edildi.

Adalet Bakanlığı, bankacıların çeşitli hileli yöntemlerle kayıtlarda tahrifat yaptığını, hayali bağış evrakları düzenlediğini ve vergi uyumluluğunu belgelemeksizin 1 milyar dolardan fazla değere sahip hesaplara hizmet verdiğini bildirdi.

Açıklamada, "Credit Suisse AG bunu yaparken yeni suçlar işlemiş ve Mayıs 2014’te Amerika Birleşik Devletleri ile yaptığı savunma anlaşmasını ihlal etmiştir" ifadeleri kullanıldı.

2014 yılında Credit Suisse, benzer suçlamalar nedeniyle ABD’yle anlaşmaya varmış ve 2,5 milyar dolar ceza ödeyerek, o dönemde suçunu kabul eden en büyük küresel banka olmuştu.

Yetkililer, bankanın 2014’teki anlaşmaya rağmen yasa dışı faaliyetlerine devam ettiğinin altını çizerken, bu durumun ağırlaştırıcı bir unsur oluşturduğunu belirtti.

Credit Suisse'ten ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.