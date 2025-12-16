Crif Türkiye Ülke Müdürü Selim Tezel: Amerika’da 10 sektörde en büyük payı alabiliriz

Hamide HANGÜL

ABD Başkanı Donald Trump’ın bazı ülkelere getirdiği yüksek gümrük tarifeleri, yüzde 15’te kalan Tür­kiye’de üreticiler için fırsat ka­pısı açtı. Bunun son 20 yılın en büyük ticari açılımı olduğunu düşündüklerini dile getiren Crif Türkiye Ülke Müdürü Selim Te­zel, Türkiye için ticaret fırsatı doğduğuna işaret ederek, sözle­rini şöyle sürdürdü: “Araştırma­larımızda 10 sektörü ana sektör ola­rak belirle­dik. Bunlar de­mir çelik, ilaç, kimya, maki­ne, tekstil, ka­uçuk malze­meleri, oyun­cak, optik ve tıbbi aletler. Bu sektörler Ameri­ka'da çok hızlı büyüyor. Tedariki daha önce, tarife uygulanan ülke­lerden sağlanıyordu. Türkiye’nin Amerika tarafından bu sektörler için makbul bir tedarikçi, sağla­yıcı olduğu kanısı olan sektörler olduğunu düşünüyoruz.”

700 binden fazla potansiyel müşteri var

Yaklaşık 220 ülkede 327 mil­yon veriye sahip D&B Hoover’ta, söz konusu verilerin 55 milyonu­nun Amerika için olduğuna işa­ret eden Tezel, “Belirlediğimiz 10 sektörde, Amerika’da yaklaşık 700 bin tane potansiyel müşte­ri ve tedarikçi olduğunu gördük. Dolayısıyla bu sektörlere odak­lanırsak, kısa zamanda bu pazar­daki en büyük payı alabileceği­mizi düşünüyoruz. Yani düşük vergi tarifesinin yanı sıra, üre­tim ve esnek tedarikimizle. Çün­kü kalite, iş gücü, yatırım açısın­dan biz çok daha rekabetçi ha­le geldik ülke olarak. Vietnam'a, Japonya'ya, Kore'ye, Brezilya, Meksika… Bunlar çok önemli te­darikçileriydi” dedi.

Payımızı ABD’de yerel ortaklık ve sertifikasyonlarla artırabiliriz

Söz konusu sektörlerde Türki­ye’nin rekabetçi olduğunu, ancak aldığı payın yüzde 5’e gelmediği­ni dile getiren Tezel, “Mesela ma­kine sektörü için baktık 25’inci sıradayız. Biz 15'e çıktığımız za­man yaklaşık 1 milyar, 2 milyar dolar daha fazla ihracat yapmış olacağız. Bu dokuz sektörde 10- 15 milyar dolarlık bir fayda sağ­layabiliriz” ifadelerini kullan­dı. Türkiye’nin, Amerika’da söz konusu sektörlerde pazar payı­nı nasıl yükseltebileceği konu­sunda ise Tezel, şu önerilerde bu­lundu: “Bunlar Amerika’da çok regüle sektörler. Bir çok sertifi­kasyon alması gerekiyor. Mese­la ilaç sektörü için FDA sertifi­kaları…Onlara uyumluluk alma­sı gerekiyor. O türlü yatırımların Türkiye'de yapılması gerekiyor. İkincisi, oradaki yerel ortaklarla iş yapma kültürünü geliştirmek gerekiyor ki şu anda çok aktif ol­duğumuz alanlar değil bunlar. Üçüncüsü veriye dayalı ticaret.” Kendilerinin uluslararası rapor­larında şirketin mali kapasitesi, ödeme potansiyeli gibi verilerin sorgulanabildiğine işaret eden Selim Tezel, “Dolayısıyla biz he­def tedarikçi ve müşteri bulun­masına yardım ediyoruz. Sonra bunu izliyoruz. Ticarete başla­dığınız zamandaki muteberlik devam ediyor mu diye. Çünkü şu anda kartlar yeniden dağılıyor ve her şey çok hızlı değişiyor. Gele­neksel yöntemler artık sürdürü­lebilir ticareti zorlaştırmış vazi­yette” diye konuştu.

Geleneksel yöntemlerle ihracat artık tıkanabilir

Dünyanın çok ciddi bir değişimin içinde olduğunu, ticarette kartların tekrar dağıtıldığına işaret eden Selim Tezel, bundan sonra geleneksel pazar araştırmalarıyla ihracatta artık tıkanma yaşanacağını düşündüklerini söyledi. Tezel, “Artık ‘müşteri bulalım, oraya gidelim’, gibi bir yaklaşım olmayacak. Çünkü oraların da dinamikleri değişecek. Geçmişteki performans, gelecek performansının garantisi değil artık, o kanılar kayboluyor. O fay hattı kırıldı orada. Şirket bulmak artık yetmiyor. İş ortaklığı yapılan şirketin repütasyonu, finansal yeterliliği, vadeleri, bunların hepsinin araştırılması gerekiyor. Ancak ve ancak günlük verilerle iş yapabilen, müşteri bulabilen, bu müşteriyi iyi değerlendirebilen üreticiler, yatırımcılar var olabilecek, kalabilecek” dedi.

Kartlar yeniden dağılıyor

Kendilerinin uluslararası raporlarında şirketin mali kapasitesi, ödeme potansiyeli gibi verilerin sorgulanabildiğine işaret eden Selim Tezel, “Dolayısıyla biz hedef tedarikçi ve müşteri bulunmasına yardım ediyoruz. Sonra bunu izliyoruz. Ticarete başladığınız zamandaki muteberlik devam ediyor mu diye. Çünkü şu anda kartlar yeniden dağılıyor ve her şey çok hızlı değişiyor. Geleneksel yöntemler artık sürdürülebilir ticareti zorlaştırmış vaziyette” diye konuştu.

Son 20 yılın en büyük ticari açılımı

Bugün en büyük pazar olan Amerika’da bütün tedarik zinciri ve müşteri bulma dinamiklerinin tamamen değiştiğinin altını çizen Tezel, en büyük sağlayıcılarının Asya ve diğer Amerika kıtası ülkelerine yüksek vergi tarifeleri geldiğini anımsattı. Tezel, şöyle devam etti: “Dolayısıyla Türkiye, hem uzun süredir ihracat yapan bir ülke, hem de güvenilir bir tedarikçi konumunda. O açıdan çok önemli sektörlerde Türkiye için bunun bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Bizce bu, son 20 yılın en büyük ticari açılımı. Bu sadece ticareti değiştirmeyecek, aynı zamanda tedarik zincirini, tedarik akışını, yatırım kararlarını etkileyecek. Türkiye şu anda çok avantajlı bir konumda.”

Amerika’nın fırsat çıkan sektörlerde ithalat hacmi (2024)

* Farmasötik ürünlerde 217,3 milyar dolar. Vergi kapsamın­daki ülkelerin bu sektördeki ihracatı 37,86 milyar dolar. Türkiye’nin mevcut ihracatı 74,1 milyon dolar.

* Kimya sektöründe 19,94 milyar dolar. Vergi kapsamındaki ülkelerin tedariki 9,22 milyar dolarlık. Türkiye’nin mevcut ihracatı 16 milyon dolar düzeyinde.

* Kauçuk ve teknik tekstil ürünlerinde 36,28 milyar dolar, vatka, keçe, dokumasız yüzeyler ve teknik iplikler gibi ürünlerde ise 3,06 milyar dolar. Yüksek tarifelerdeki ülkelerin ihracatı sırasıyla 14,37 milyar dolar ve 789,6 milyon dolar. Türkiye’nin ise kauçuk ürünlerinde 274 milyon dolar, teknik tekstil ürünlerinde ise 158 milyon dolar.

* Değerli taşlar, metaller ve lüks segment ürünlerde toplam ithalat hacmi 89,7 milyar dolar, vergi kapsamındaki ülkelerin ihracatı 41,57 milyar dolar. Türkiye’nin 680,8 milyon dolar.

* Elektrikli makine, elektronik cihaz ve teçhizat segmentinde 483,47 milyar dolar. Vergi kapsamındaki ülkelerin ihracatı ise 183,47 milyar dolar. Türkiye’nin 957 milyon dolar.

* Optik, medikal ve hassas ölçüm cihazlarında 122,7 milyar dolar. Vergi kapsamındaki ülkelerin ihracatı 42,34 milyar dolar. Türkiye’nin bu alandaki ihracatı 100 milyon dolar.

* Oyuncaklar, oyunlar ve spor malzemelerinde toplam 43,57 milyar dolar. Vergi kapsamındaki ülkelerin ihracatı 6,03 milyar dolar. Türkiye’nin bu alandaki ihracatı 19 milyon dolar.

* Mobilya ve dolgu ürünlerinde toplam ithalat hacmi 72,78 milyar dolar, vergi kapsamındaki ülkelerin ihracatı ise 34,57 milyar dolar. Türkiye’nin bu alandaki ihracatı 303,8 milyon dolar.

* Örme veya tığ işi giyim eşyaları ve aksesuarları, toplam ithalat hacmi 47,37 milyar dolar, diğer hazır tekstil ürünlerinde 18,09 milyar dolar. Vergi kapsamındaki ülkelerin ihracatı sırasıyla 9,85 milyar dolar ve 2,08 milyar dolar. Türkiye’nin örme veya tığ işi giyim ihracatı 436 milyon dolar, diğer hazır tekstil ürünlerinde 259,8 milyon dolar.