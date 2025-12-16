Crif Türkiye Ülke Müdürü Selim Tezel: Amerika’da 10 sektörde en büyük payı alabiliriz
ABD’nin yüksek vergi tarifesi, hızlı büyüyen 10 sektörde fırsat kapısı açtı. Düşük dilimde kalan Türkiye için ticarette avantaj doğduğuna işaret eden Crif Türkiye Ülke Müdürü Selim Tezel, “Demir çelik, ilaç, kimya, makine, tekstil, kauçuk malzemeleri, oyuncak, optik ve tıbbi aletlerde en büyük payı alabiliriz, 15 milyar dolar artış yakalarız” dedi.
Hamide HANGÜL
ABD Başkanı Donald Trump’ın bazı ülkelere getirdiği yüksek gümrük tarifeleri, yüzde 15’te kalan Türkiye’de üreticiler için fırsat kapısı açtı. Bunun son 20 yılın en büyük ticari açılımı olduğunu düşündüklerini dile getiren Crif Türkiye Ülke Müdürü Selim Tezel, Türkiye için ticaret fırsatı doğduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Araştırmalarımızda 10 sektörü ana sektör olarak belirledik. Bunlar demir çelik, ilaç, kimya, makine, tekstil, kauçuk malzemeleri, oyuncak, optik ve tıbbi aletler. Bu sektörler Amerika'da çok hızlı büyüyor. Tedariki daha önce, tarife uygulanan ülkelerden sağlanıyordu. Türkiye’nin Amerika tarafından bu sektörler için makbul bir tedarikçi, sağlayıcı olduğu kanısı olan sektörler olduğunu düşünüyoruz.”
700 binden fazla potansiyel müşteri var
Yaklaşık 220 ülkede 327 milyon veriye sahip D&B Hoover’ta, söz konusu verilerin 55 milyonunun Amerika için olduğuna işaret eden Tezel, “Belirlediğimiz 10 sektörde, Amerika’da yaklaşık 700 bin tane potansiyel müşteri ve tedarikçi olduğunu gördük. Dolayısıyla bu sektörlere odaklanırsak, kısa zamanda bu pazardaki en büyük payı alabileceğimizi düşünüyoruz. Yani düşük vergi tarifesinin yanı sıra, üretim ve esnek tedarikimizle. Çünkü kalite, iş gücü, yatırım açısından biz çok daha rekabetçi hale geldik ülke olarak. Vietnam'a, Japonya'ya, Kore'ye, Brezilya, Meksika… Bunlar çok önemli tedarikçileriydi” dedi.
Payımızı ABD’de yerel ortaklık ve sertifikasyonlarla artırabiliriz
Söz konusu sektörlerde Türkiye’nin rekabetçi olduğunu, ancak aldığı payın yüzde 5’e gelmediğini dile getiren Tezel, “Mesela makine sektörü için baktık 25’inci sıradayız. Biz 15'e çıktığımız zaman yaklaşık 1 milyar, 2 milyar dolar daha fazla ihracat yapmış olacağız. Bu dokuz sektörde 10- 15 milyar dolarlık bir fayda sağlayabiliriz” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin, Amerika’da söz konusu sektörlerde pazar payını nasıl yükseltebileceği konusunda ise Tezel, şu önerilerde bulundu: “Bunlar Amerika’da çok regüle sektörler. Bir çok sertifikasyon alması gerekiyor. Mesela ilaç sektörü için FDA sertifikaları…Onlara uyumluluk alması gerekiyor. O türlü yatırımların Türkiye'de yapılması gerekiyor. İkincisi, oradaki yerel ortaklarla iş yapma kültürünü geliştirmek gerekiyor ki şu anda çok aktif olduğumuz alanlar değil bunlar. Üçüncüsü veriye dayalı ticaret.” Kendilerinin uluslararası raporlarında şirketin mali kapasitesi, ödeme potansiyeli gibi verilerin sorgulanabildiğine işaret eden Selim Tezel, “Dolayısıyla biz hedef tedarikçi ve müşteri bulunmasına yardım ediyoruz. Sonra bunu izliyoruz. Ticarete başladığınız zamandaki muteberlik devam ediyor mu diye. Çünkü şu anda kartlar yeniden dağılıyor ve her şey çok hızlı değişiyor. Geleneksel yöntemler artık sürdürülebilir ticareti zorlaştırmış vaziyette” diye konuştu.
Geleneksel yöntemlerle ihracat artık tıkanabilir
Dünyanın çok ciddi bir değişimin içinde olduğunu, ticarette kartların tekrar dağıtıldığına işaret eden Selim Tezel, bundan sonra geleneksel pazar araştırmalarıyla ihracatta artık tıkanma yaşanacağını düşündüklerini söyledi. Tezel, “Artık ‘müşteri bulalım, oraya gidelim’, gibi bir yaklaşım olmayacak. Çünkü oraların da dinamikleri değişecek. Geçmişteki performans, gelecek performansının garantisi değil artık, o kanılar kayboluyor. O fay hattı kırıldı orada. Şirket bulmak artık yetmiyor. İş ortaklığı yapılan şirketin repütasyonu, finansal yeterliliği, vadeleri, bunların hepsinin araştırılması gerekiyor. Ancak ve ancak günlük verilerle iş yapabilen, müşteri bulabilen, bu müşteriyi iyi değerlendirebilen üreticiler, yatırımcılar var olabilecek, kalabilecek” dedi.
Kartlar yeniden dağılıyor
Kendilerinin uluslararası raporlarında şirketin mali kapasitesi, ödeme potansiyeli gibi verilerin sorgulanabildiğine işaret eden Selim Tezel, “Dolayısıyla biz hedef tedarikçi ve müşteri bulunmasına yardım ediyoruz. Sonra bunu izliyoruz. Ticarete başladığınız zamandaki muteberlik devam ediyor mu diye. Çünkü şu anda kartlar yeniden dağılıyor ve her şey çok hızlı değişiyor. Geleneksel yöntemler artık sürdürülebilir ticareti zorlaştırmış vaziyette” diye konuştu.
Son 20 yılın en büyük ticari açılımı
Bugün en büyük pazar olan Amerika’da bütün tedarik zinciri ve müşteri bulma dinamiklerinin tamamen değiştiğinin altını çizen Tezel, en büyük sağlayıcılarının Asya ve diğer Amerika kıtası ülkelerine yüksek vergi tarifeleri geldiğini anımsattı. Tezel, şöyle devam etti: “Dolayısıyla Türkiye, hem uzun süredir ihracat yapan bir ülke, hem de güvenilir bir tedarikçi konumunda. O açıdan çok önemli sektörlerde Türkiye için bunun bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Bizce bu, son 20 yılın en büyük ticari açılımı. Bu sadece ticareti değiştirmeyecek, aynı zamanda tedarik zincirini, tedarik akışını, yatırım kararlarını etkileyecek. Türkiye şu anda çok avantajlı bir konumda.”
Amerika’nın fırsat çıkan sektörlerde ithalat hacmi (2024)
* Farmasötik ürünlerde 217,3 milyar dolar. Vergi kapsamındaki ülkelerin bu sektördeki ihracatı 37,86 milyar dolar. Türkiye’nin mevcut ihracatı 74,1 milyon dolar.
* Kimya sektöründe 19,94 milyar dolar. Vergi kapsamındaki ülkelerin tedariki 9,22 milyar dolarlık. Türkiye’nin mevcut ihracatı 16 milyon dolar düzeyinde.
* Kauçuk ve teknik tekstil ürünlerinde 36,28 milyar dolar, vatka, keçe, dokumasız yüzeyler ve teknik iplikler gibi ürünlerde ise 3,06 milyar dolar. Yüksek tarifelerdeki ülkelerin ihracatı sırasıyla 14,37 milyar dolar ve 789,6 milyon dolar. Türkiye’nin ise kauçuk ürünlerinde 274 milyon dolar, teknik tekstil ürünlerinde ise 158 milyon dolar.
* Değerli taşlar, metaller ve lüks segment ürünlerde toplam ithalat hacmi 89,7 milyar dolar, vergi kapsamındaki ülkelerin ihracatı 41,57 milyar dolar. Türkiye’nin 680,8 milyon dolar.
* Elektrikli makine, elektronik cihaz ve teçhizat segmentinde 483,47 milyar dolar. Vergi kapsamındaki ülkelerin ihracatı ise 183,47 milyar dolar. Türkiye’nin 957 milyon dolar.
* Optik, medikal ve hassas ölçüm cihazlarında 122,7 milyar dolar. Vergi kapsamındaki ülkelerin ihracatı 42,34 milyar dolar. Türkiye’nin bu alandaki ihracatı 100 milyon dolar.
* Oyuncaklar, oyunlar ve spor malzemelerinde toplam 43,57 milyar dolar. Vergi kapsamındaki ülkelerin ihracatı 6,03 milyar dolar. Türkiye’nin bu alandaki ihracatı 19 milyon dolar.
* Mobilya ve dolgu ürünlerinde toplam ithalat hacmi 72,78 milyar dolar, vergi kapsamındaki ülkelerin ihracatı ise 34,57 milyar dolar. Türkiye’nin bu alandaki ihracatı 303,8 milyon dolar.
* Örme veya tığ işi giyim eşyaları ve aksesuarları, toplam ithalat hacmi 47,37 milyar dolar, diğer hazır tekstil ürünlerinde 18,09 milyar dolar. Vergi kapsamındaki ülkelerin ihracatı sırasıyla 9,85 milyar dolar ve 2,08 milyar dolar. Türkiye’nin örme veya tığ işi giyim ihracatı 436 milyon dolar, diğer hazır tekstil ürünlerinde 259,8 milyon dolar.