Cruise gemisiyle Umre 666 dolardan başlıyor

Hayati ARIGAN

12 Eylül’de Galataport’tan bu yıl hareket edecek Aroya gemisi ile gerçekleştirilecek sekiz gecelik tam pansiyon seyahat, Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan limanlarına uğrayacak; yolculuk kutsal topraklarda umre ile devam edecek. Aroya Cruise gemisi ile Umre turunda, kadınlara özel alanlar ve helal sertifi­kalı menüler de yer alacak.

Pazar 100 milyar doları aşıyor

Dini hassasiyetlere uygun seyahat seçenekleri sunma hedefiyle yola çıkan Salam Booking’in Kurucu Ortağı Havva Elif Kahraman, prog­ramın detaylarını şöyle pay­laştı: “Galataport, Kuşadası, Bodrum, Şarm El Şeyh, Cidde, Mekke ve Medine güzergâhı­nı kapsayan bu özel turumuz, sekiz gecelik tam pansiyon bir cruise tatiliyle başlayacak ve ardından kutsal topraklarda umre ile taçlanacak. Konakla­ma seçeneklerimiz, misafirle­rimizin tercihine göre; servis­li 4 yıldızlı otellerden, Kâbe’ye yürüme mesafesindeki 5 yıl­dızlı otellere kadar uzanıyor. Umre boyunca Türkçe reh­berlik, transferler ve dönüş uçuşları da pakete dahil.” Um­re turlarının şu an için 666 do­lar ile 1040 dolar arasında ol­duğunu ifade eden Kahraman, muhafazakar turizm pazarı­nın tüm dünyada 100 milyar doların üzerinde olduğunu söyledi.