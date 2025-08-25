Cruise gemisiyle Umre 666 dolardan başlıyor
Salam Booking ve Hünkar Turizm, tüm dünyada ilk defa muhafazakâr cruise tatilini Umre ile birleştiren seyahat rotası düzenledi.
Hayati ARIGAN
12 Eylül’de Galataport’tan bu yıl hareket edecek Aroya gemisi ile gerçekleştirilecek sekiz gecelik tam pansiyon seyahat, Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan limanlarına uğrayacak; yolculuk kutsal topraklarda umre ile devam edecek. Aroya Cruise gemisi ile Umre turunda, kadınlara özel alanlar ve helal sertifikalı menüler de yer alacak.
Pazar 100 milyar doları aşıyor
Dini hassasiyetlere uygun seyahat seçenekleri sunma hedefiyle yola çıkan Salam Booking’in Kurucu Ortağı Havva Elif Kahraman, programın detaylarını şöyle paylaştı: “Galataport, Kuşadası, Bodrum, Şarm El Şeyh, Cidde, Mekke ve Medine güzergâhını kapsayan bu özel turumuz, sekiz gecelik tam pansiyon bir cruise tatiliyle başlayacak ve ardından kutsal topraklarda umre ile taçlanacak. Konaklama seçeneklerimiz, misafirlerimizin tercihine göre; servisli 4 yıldızlı otellerden, Kâbe’ye yürüme mesafesindeki 5 yıldızlı otellere kadar uzanıyor. Umre boyunca Türkçe rehberlik, transferler ve dönüş uçuşları da pakete dahil.” Umre turlarının şu an için 666 dolar ile 1040 dolar arasında olduğunu ifade eden Kahraman, muhafazakar turizm pazarının tüm dünyada 100 milyar doların üzerinde olduğunu söyledi.