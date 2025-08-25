  1. Dünya Gazetesi
Cruise gemisiyle Umre 666 dolardan başlıyor

Salam Booking ve Hün­kar Turizm, tüm dünya­da ilk defa muhafazakâr cru­ise tatilini Umre ile birleşti­ren seyahat rotası düzenledi.

Hayati ARIGAN

12 Eylül’de Galataport’tan bu yıl hareket edecek Aroya gemisi ile gerçekleştirilecek sekiz gecelik tam pansiyon seyahat, Türkiye, Mısır ve Suudi Arabistan limanlarına uğrayacak; yolculuk kutsal topraklarda umre ile devam edecek. Aroya Cruise gemisi ile Umre turunda, kadınlara özel alanlar ve helal sertifi­kalı menüler de yer alacak.

Pazar 100 milyar doları aşıyor

Dini hassasiyetlere uygun seyahat seçenekleri sunma hedefiyle yola çıkan Salam Booking’in Kurucu Ortağı Havva Elif Kahraman, prog­ramın detaylarını şöyle pay­laştı: “Galataport, Kuşadası, Bodrum, Şarm El Şeyh, Cidde, Mekke ve Medine güzergâhı­nı kapsayan bu özel turumuz, sekiz gecelik tam pansiyon bir cruise tatiliyle başlayacak ve ardından kutsal topraklarda umre ile taçlanacak. Konakla­ma seçeneklerimiz, misafirle­rimizin tercihine göre; servis­li 4 yıldızlı otellerden, Kâbe’ye yürüme mesafesindeki 5 yıl­dızlı otellere kadar uzanıyor. Umre boyunca Türkçe reh­berlik, transferler ve dönüş uçuşları da pakete dahil.” Um­re turlarının şu an için 666 do­lar ile 1040 dolar arasında ol­duğunu ifade eden Kahraman, muhafazakar turizm pazarı­nın tüm dünyada 100 milyar doların üzerinde olduğunu söyledi.