Crypto.com, Türkiye'ye özel yeni ürün ve hizmetlerini lanse etti

Crypto.com'un Kurucu Ortağı ve CEO'su Kris Marszalek, "Her daim dinamik olan Türkiye pazarında, yeni ürünlerimizi hızlı bir şekilde hayata geçirmenin heyecanını yaşıyoruz. Kullanıcılarımız için platformumuzu geliştirmeye, yüksek kalite ve güvenli hizmet sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Crypto.com Türkiye Genel Müdürü Onur Güven, "Kripto ve blok zincir endüstrisinin önde gelen ülkelerinden Türkiye’de, en güvenli ve kullanışlı Kripto deneyimini platformumuzda sunmak birinci önceliğimiz. Türkiye’de kullanıcılara yönelik hayata geçirdiğimiz bu özellikler, buradaki yatırım ve büyüme planlarımızın sadece başlangıcı" diye konuştu.

Crypto.com’dan Türkiye’deki kullanıcıları için yeni ürünler

Crypto.com App ile yeni sunulan Türk Lirası (TRY) Fiat Cüzdanı kullanıcılara bankalardan 7/24 ücretsiz para yatırma ve çekme olanağı sağlıyor. Bu sayede kullanıcılar TL ile 250'den fazla kripto varlığın alım satımını kolayca yapabilecek. Crypto.com aynı zamanda Exchange App ve Web platformlarında Türkçe dil desteği ile 200'den fazla kripto varlık çifti için alım satım özelliğini devreye aldı.