Cryptom Bosphorus Boat Show Fuarı'nda 1.5 milyar liralık satış gerçekleşti

MarinTurk İstanbul City Port Pendik’te ED Fuarcılık ve YATED Fuarcılık tarafından organize edilen ve YATED Derneği tarafından desteklenen ‘Cryptom Bosphorus Boat Show’ Tekne, Tekne Ekipman ve Aksesuarları Fuarı’nda 1.5 milyar TL’ye yakın satış gerçekleştirildi.

350’den fazla teknenin görücüye çıktığı fuarda yabancı tekneler olduğu kadar yerli teknelere de ilginin oldukça fazla olduğunu kaydeden ED Fuarcılık Kurucu Ortağı Dilek Günaydın, “Fuarımızda özellikle yerli firmalar tarafından üretilen 10 metre altı tekneler büyük ilgi gördü. Yabancı tekneleri sergileyen distribütör firmalar da 2023, 2024 ve 2025 yılları için siparişler aldı.” dedi. Fuarda 1.5 milyar TL ye yakın işlem hacminin gerçekleştirdiğini dile getiren ED Fuarcılık Kurucu Ortağı Emel Yılmaz ise, Cryptom Bosphorus Boat Show Fuarı’nı 10 günde toplamda 24 bin 200 kişinin ziyaret ettiğini belirtti.

Toplam değerleri 5 milyar TL'yi buldu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği izni ile düzenlenen fuarda 150’nin üzerinde firma ve 500’den fazla marka yer aldı. Fuarda motoryat, yelkenli, katamaran, spor boat, megayat, sürat teknesi, bot, motor tekne ekipman ve aksesuarları, deniz bisikleti, deniz oyuncakları, dalış malzemeleri, balıkçılık malzemeleri gibi ürünler sergilendi.

Sergilenen teknelerin fiyatları 13 bin TL ile 150 milyon TL arasında değişirken, fuarda sergilenen teknelerin değeri ise yaklaşık 5 milyar TL’yi buldu. 2023 model teknelerin de görücüye çıktığı fuarda, dünyaca ünlü yat markaları ile Türkiye’nin önde gelen tekne üretimi yapan tersanelerin en iddialı modelleri tekne severlerin beğenisine sunuldu.